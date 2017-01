Google Plus

Previa Real Sociedad - Celta:Interludio liguero en Anoeta. Fotomontaje: VAVEL

Hay vida más allá de la Copa del Rey. La Real Sociedad deberá recuperarse de la resaca del día de San Sebastián para afrontar el envite liguero ante el Celta de Vigo, un partido trampa situado entre los dos encuentros correspondientes a la eliminatoria de cuartos de final de Copa ante el FC Barcelona, y lograr la victoria ante un rival directo en la lucha por entrar en Europa.

Los gallegos son un hueso duro de roer, son octavos con 27 puntos, y llegan en un buen momento de forma tras reaccionar a tiempo después de un inicio decepcionante debido a la exigencia de tener que gestionar esfuerzos entre Liga Santander y Europa League. Sin embargo, el conjunto entrenado por Eduardo Berizzo no acaba de carburar como visitante. El Celta ha ganado un solo partido en Liga lejos de Balaídos, empatados otros tres y perdido los cuatro restantes, sumando un total de 6 puntos en sus desplazamientos. Su única victoria la logró en Cornellá al vencer por 0-2 al Espanyol en la sexta jornada y ha empatado ante Osasuna, Las Palmas y Betis. No obstante, la Real no debe pecar de relajación ante un rival que batió al Real Madrid en el Santiago Bernabeú en Copa del Rey entre semana, demostrando su gran potencial.

Partido trampa

Tanto Real Sociedad como Celta de Vigo llegan al encuentro tras haber disputado dos encuentros muy exigentes, ante FC Barcelona y Real Madrid respectivamente, correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey entre semana. Además, afrontarán el choque pensando en parte en el partido de vuelta de dichas eliminatorias que se disputarán la semana que viene.

Ambos conjuntos tienen puestas grandes esperanzas en la competición del KO y con un partido tan importante a la vuelta de la esquina es posible que tanto Eusebio Sacristán como Eduardo Berizzo realicen rotaciones de cara al choque liguero. Ya lo hizo el técnico de la Seca el pasado lunes en Málaga (0-2), al alinear a Odriozola, Juanmi y Granero de inicio, y podría repetir de nuevo.

Antecedentes

La última visita del Celta a Anoeta se saldó con victoria celeste por 2-3 merced a dos goles de Iago Aspas y uno de Pablo Hernández, haciendo inútil éstos el doblete de Imanol Agirretxe. En aquella ocasión, David Moyes, actualmente de vuelta en la Premier League, era todavía entrenador de la Real Sociedad.

Estadísticas recientes e históricos entre Real Sociedad y Celta. Foto: Real Sociedad

De los 53 partidos disputados en ante los gallegos en San Sebastián, la Real Sociedad ha ganado más de la mitad, 32, y se ha llevado un punto en otras 15 ocasiones, datos más que positivos. Tal como hemos mencionado, el Celta venció en Anoeta la pasada temporada cortando así una racha negativa, ya que llevaba sin ganar en el feudo txuriurdin desde el 26 de Septiembre de 1999.

La defensa deberá prestar especial atención al delantero Iago Aspas, en estado de gracia, que acumula 15 goles esta temporada, 11 en Liga, 2 en Europa League y otras 2 en Copa del Rey - la última al Real Madrid el pasado miércoles -. Se trata de dos conjuntos que tratan bien el balón, por lo que se prevé un choque tan atractivo como igualado.

Convocatoria

La Real Sociedad ha publicado la convocatoria oficial para el encuentro del próximo domingo. Illarramendi no podrá estar por acumulación de tarjetas y Markel Bergara, Agirretxe y Carlos Martínez continúan lesionados. Tampoco estará Mikel González pero sí Zaldúa tras haberse recuperado completamente. El canterano Odrizola vuelve a entrar en la convocatoria y Héctor, Bardají y Rubén Pardo, que puede salir pronto rumbo al Betis, se quedan fuera por decisión técnica. La lista definitiva la forman los siguientes jugadores: Rulli, Toño; Zaldúa, Navas, I. Martínez, Yuri, Aritz, Odriozola, Gaztañaga, Granero, Zurutuza, Prieto, Canales, Juanmi, Oyarzabal, Concha, Vela y Willian José.

Del mismo modo, el Celta también ha confirmado su convocatoria. La principal novedad es la baja médica de Rubén Blanco, portero titular tanto en Liga como en Europa, estará tres semanas de baja debido a una micro-rotura. Destacan, además, las ausencias de Daniel Wass, Marcelo Díaz y Jonny, jugadores imprescindibles para Eduardo Berizzo a los que dará descanso de cara al partido de Copa. Orellana sigue apartado del equipo y tampoco viaja con el equipo.

Declaraciones de los entrenadores

Eusebio Sacristán ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar del choque ante el Celta. El entrenador de la Real quiere redondear con una victoria "una muy buena primera vuelta", pero es consciente de que se enfrenta a un gran equipo. "Está en un momento muy bueno y está teniendo muy buenos resultados. Va a ser un partido disputado y tenemos que estar preparados".

Berizzo, por su parte, también habló ante los medios de comunicación y admitió que el encuentro copero del próximo miércoles es un partido "de vida o muerte". "Para preparar ese partido hace falta descansar", dijo, justificando así las novedades en la convocatoria. Aun así, el técnico argentino afirmó que el encuentro contra la Real es un partido muy importante: "(La Real) ocupa una posición que anhelamos".

Posibles Alineaciones