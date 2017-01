Real Sociedad-Celta de Vigo: Puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 19 de La Liga

Google Plus

El Celta no pudo ser rival para la Real Sociedad. | Foto: LaLiga

La Real Sociedad venció al Celta el domingo por la jornada 19 de La Liga. La victoria fue de 1-0, anotación conseguida por Juanmi ante un Celta que poco ofreció ante el ambicioso equipo de Eusebio que necesitaba sumar para igualar al Atlético de Madrid en la carrera por alcanzar posiciones europeas.

Los txuri urdin jugaron a controlar el partido y aunque no propusieron mucho en la primera mitad, el delantero Juanmi ofreció un gran partido que terminó coronando con una anotación. El partido fue por momentos nivelado y peleado, como un tablero de ajedrez donde el equipo que sólo necesitó arriesgar una vez, terminó llevándose el botín.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Eusebio Sacristán

7| El técnico de la Real planteó el partido con un once de gala y jugando a lo habitual: dominio. Su estrategia dictaminó que su club dominara el partido para generar mayor cantidad de oportunidades, sin embargo, propuso un juego más calmado con menos riesgos y eso redujo las posibilidades del equipo donostiarra.

Gerónimo Rulli

8| A pesar de no ser requerido en tantas ocasiones, el arquero argentino presentó mucha confianza en los disparos del equipo contrario que no le afectaron en gran manera. El juego aéreo del Celta no fue problema para Rulli, quien salió vencedor en los duelos por aire del equipo visitante.

Joseba Zaldua

7| El lateral derecho dio un partido discreto, en los primeros minutos intentaba salir de su sector para aportar en ofensiva, en la segunda mitad dejó de adelantarse pero mostró una gran solvencia en jugadas a la defensiva, haciendo que Pape Diop tuviera poca comodidad para hacer su juego en el extremo.

Raúl Navas

6| No fue un elemento muy utilizado por la falta de propuesta ofensiva del Celta, sin embargo, fue un responsable de la poca cantidad de chances para Giuseppe Rossi, mencionando también que fue una pieza fundamental para mantener la confianza en el fondo.

Iñigo Martínez

6| Al igual que Raúl Navas, no fue un jugador muy mencionado durante el juego, pero fue vital para mantener la meta en cero y colaboró con sus buenos cierres y robos de balón que terminaron en negar el peligro ofrecido por el club vigués.

Yuri Berchiche

6| El lateral izquierdo era buscado por sus compañeros para buscar el juego por banda con la finalidad de aumentar posibilidades, pero su función se vio complicada por Jozabed y Sergi Gómez quienes estuvieron al tanto del peligro que puede llegar a causar por el costado.

David Zurutuza

7| Su labor defensiva fue importante para cortar los intentos de juego del Celta, complicando la formulación de sus jugadas y aportando con pases. Zurutuza intentó en más de una ocasión disparar al marco, pero no logró hallar el gol. Gracias a él, la táctica de dominio de Eusebio se logró implementar favorablemente.

Esteban Granero

7| Como el medio centro, fue un armador discreto de juego, distribuyo el balón con mucha confianza y cerró los espacios para que el juego del Celta no fluyera. Su trabajo fue muy sólido y a pesar de no tener una gran actuación, fue un buen reemplazo para el suspendido Illarra.

Sergio Canales

8| Tuvo una actuación desapercibida en la primera mitad, pero en la segunda cargó con el rol de ser el jugador más arriesgado con los servicios, corriéndose de banda a banda e intentando centros peligrosos. Fue el asistente al gol de Juanmi, colocando un pase medido para la cabeza del malagueño y muy bien colocado para que este llegara desapercibido.

Carlos Vela

5| Quizá por su lesión no tuvo el mejor de sus partidos, no apareció para inyectar miedo sobre el rival y por lo mismo fue reemplazado por Xabi Prieto.

Willian José

5| También tuvo un partido discreto, poco disparó y poco causó temor al club contrario, fue sustituido por Oyarzabal para añadir dinámica por los costados y cambiar el rol de Juanmi que venía dando mejores impresiones durante el partido.

Juanmi

9| Una vez más demostró que merece la confianza de Eusebio. Estuvo metido en la mayoría de oportunidades en ofensiva del equipo, buscando desmarcarse y peleando por el gol, le puso la guinda al pastel con su gol que definió el partido, aprovechando una buena llegada desde atrás para cabecear el centro de Canales.

Mikel Oyarzabal

5| Jugó casi media hora, ingresando por Willian José, la idea era añadir la dinámica por las bandas y de su juego surgió una peligrosa chanca dentro del área con un servicio suyo, raso y que fue cortado por Sergio Álvarez. Un experimento que de cierta manera le funcionó al vallisoletano.

Xabi Prieto

4| Ingresó un minuto antes del gol de Juanmi en el lugar de Carlos Vela, la idea de su ingreso era para aportar mayor control del que ya tenía el equipo y de paso aprovechar sus características para buscar algún descuelgue. Su trabajó terminó siendo más defensivo y de control del partido que de aporte ofensivo.

Jon Gaztañaga

S.C.| Ingresó en la recta final del partido para defender la ventaja y debido al manejo de partido de su equipo, no fue necesario que les salvara de alguna ocasión contraria.