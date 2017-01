Declaraciones de los jugadores tras la victoria ante el Celta

Canales trata de proteger el balón ante un rival del conjunto vigués. Foto: LaLiga

La Real Sociedad superó por la mínima al Celta de Vigo (1-0) en un encuentro muy disputado, en el que ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades de gol. El Celta fue superior en la primera mitad, pero en la segunda la Real impuso su juego y se llevó un triunfo merecido.

Sergio Canales y Yuri Berchiche fueron los jugadores que comparecieron en Zona Mixta, para hacer una valoración del encuentro.

El primero en comparecer fue Sergio Canales, que se mostró muy satisfecho por conseguir los tres puntos, dedicando el triunfo a su vez a su afición: "Estamos muy contentos por acabar la primera vuelta con los tres puntos. Creo que tenemos que seguir igual, ir al Camp Nou con esta mentalidad. La afición se lo merece, estamos muy contentos por ellos".

Canales reconoció que el equipo tuvo que realizar un esfuerzo muy grande, ante un equipo muy trabajado que también generó oportunidades de gol: "Ha sido un partido muy trabajado, nos ha costado, ambos hemos tenido ocasiones, pero todo el equipo ha estado muy concentrado demostrando que era un partido importante para nosotros".

En lo personal, Canales se mostró satisfecho con cómo le están saliendo las cosas, aunque sabe de las dificultades de entrar en un once: "Estoy trabajando mucho para poder ayudar al equipo. El equipo está a un nivel increíble y los que no jugamos mucho cuando lo hacemos tenemos que conseguir que no baje el nivel del equipo. He hecho una pretemporada muy buena para llegar con mucha energía y poder ir entrando poco a poco".

A pesar de la dificultad que supone enfrentarse al Barcelona, Canales se mostró optimista con la posibilidad de superar la eliminatoria de cuartos de final, asegurando que el equipo irá con todo al Camp Nou. "Todos creemos, tenemos que trasladar esa ilusión a la afición, no vamos a tirar nada e iremos a por todas. En el fútbol se han visto cosas más raras, aunque no sería raro que ganásemos allí".

Yuri Berchiche: "Iremos al Camp Nou con mucha ilusión"

El lateral izquierdo, Yuri Berchiche, se mostró muy contento con el triunfo logrado por su equipo, asegurando que el marcador hizo justicia a lo que se vio en el campo: "Sabemos que el Celta está cerca nuestro, que sería un rival difícil, hay que saberles jugar. El equipo ha hecho un gran trabajo físico para contrarrestarles, el premio ha sido merecido".

El lateral zarauztarra se mostró muy contento con su situación en lo personal, asegurando que intenta ofrecer su mejor versión al equipo: "Intento hacer lo que se, trabajar, dar todo lo que tengo en servicio del equipo. Tanto en lo personal como en lo colectivo las cosas están saliendo muy bien".

Al igual que Canales, Yuri se mostró optimista con la posibilidad de vencer en el Camp Nou, a pesar de la dificultad que supone enfrentarse al Barcelona en su feudo: "Con toda la ilusión del mundo vamos a ir allí, sabiendo que será un partido muy complicado. Sabemos que si marcamos un gol ellos se pondrán nerviosos, y tenemos gente para lograrlo. Sabiendo que será muy difícil vamos con toda la ilusión del mundo para intentar sacar un buen resultado".