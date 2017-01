Eusebio Sacristán: "El balance es muy positivo en cuanto a rendimiento y resultados"

Google Plus

Eusebio dando indicaciones en la banda de Anoeta. Foto. VAVEL/Oscar Alonso

La Real Sociedad se afianza en la quinta plaza del campeonato liguero tras la victoria del domingo en Anoeta ante el Celta por 1-0 y asume la responsabilidad de ir al Camp Nou a remontar la eliminatoria con mucha confianza. Eusebio se mostró contento por el equipo y en particular por Sergio Canales, el hombre del partido. Aseguró también que el club va a recurrir la tarjeta amarilla que Del Cerro Grande mostró a Yuri por presunta simulación en el área rival.

Viento en popa

La Real atraviesa un dulce estado de forma y no queda en el olvido. El conjunto donostiarra es quinto empatado a puntos con el Atlético, cuarto, y 4 puntos por encima del Villarreal, dejando ya a ocho puntos la octava posición que ocupa el Celta. Eusebio analizó la importancia de la victoria añadiendo un breve análisis de la primera vuelta del campeonato: "Fue fantástico ganar hoy ante un gran rival, que nos ha puesto muchas complicaciones", decía. Añadía el técnico que "son 35 puntos" como para estar contentos: "El balance es muy positivo en cuanto a rendimiento y resultados".

El vallisoletano alabó al rival, a la vez que el carácter de sus pupilos: "Ellos han tenido alguna opción también, pero nosotros hemos sabido madurar el partido y la fe que teníamos en nuestro juego nos ha dado la victoria" explicaba, para llevarse 3 puntos que "saben muy bien". Finalizaba el análisis del partido diciendo que han hecho muchas cosas bien y que son "merecedores de la victoria".

"Anímicamente estamos fuertes"

El técnico txuri urdin se mostraba lleno de optimismo de cara al partido del jueves en el Camp Nou: "Vamos a ir a por todas, sabemos de las dificultades, pero nuestra ilusión es muy grande, anímicamente estamos muy fuertes" decía. Añadía que van a preparar el partido con todas las ganas del mundo y que están "muy ilusionados" con lo que pueda pasar ya que el premio de pasar a semifinales es muy grande.

Canales y Juanmi destacados

El partido de la tarde del sábado dejó como claros destacados a los realistas Sergio Canales y Juanmi. El primero por su gran juego, el segundo por seguir marcando goles importantes. Eusebio alabó el trabajo de ambos para VAVEL: "Sergio es un jugador de mucho nivel, me da mucha alegría su rendimiento, es un ejemplo para otros jugadores por su compromiso y sacrificio", comentaba.

En cuanto al delantero andaluz, dejó clara su importancia en el equipo: "Nos está dando mucho, ha trabajado con mucha perseverancia y le está llegando el premio. El equipo se está aprovechando de sus goles", decía. Así, el ex de Málaga y Southampton lleva 8 goles entre liga y copa esta temporada, y sin ser fijo en el once ni mucho menos, números que le alaban. Eusebio Sacristán también dejó clara la postura del club acerca de la amarilla a Yuri: "Vamos a recurrir, respetamos las decisiones arbitrales, pero Yuri no es un chico que intente simular", aclaraba.