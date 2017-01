Primera vuelta de Europa

Foto: www.realsociedad.com

Corría el 21 de agosto cuando dio comienzo la Liga Santander 2016/2017. Aquella tarde de verano comenzó siendo festiva con el homenaje a Maialen Chourrout y a Richard Oribe. El saque de honor, que corrió a cargo de los dos deportistas olímpicos, fue el preludio al inicio de la temporada en un Estadio de Anoeta que andaba entusiasmado ante el partidazo que se les venía encima y el posible debut de su nuevo ariete, Willian José. Los ingredientes estaban listos para lo que se presuponía como una fiesta, pero lo que parecía blanco acabó siendo negro y el día concluyó dejando un mar de dudas en los aficionados txuri-urdin. La contundente derrota del debut dejó muchas dudas en los seguidores realistas y algunos de ellos se cuestionaban varias cosas, como si la pretemporada había sido la adecuada o los fichajes acertados.

Sin embargo, aquel mal sueño del inicio queda bastante lejano hoy en día y el equipo ha realizado una primera vuelta “de Champions”. Los pupilos de Eusebio Sacristán han logrado 35 puntos en estas primeras diecinueve jornadas del campeonato, lo que le sitúan como la mayor cifra desde su vuelta a la élite del fútbol español. Es más, esta plantilla ha cosechado once puntos más que la última Real Sociedad que acabó metiéndose en la máxima competición europea, la dirigida bajo la batuta del francés Philippe Montanier.

Comandado desde el doble pivote por el dúo de canteranos formado por David Zurutuza y Asier Illarramendi, el equipo suele llevar la iniciativa en la mayoría de sus partidos. Ellos dos son el eje y sirven como ejemplo para hacerse una idea del estilo que caracteriza el juego realista. Atrás, bajo los palos, Gerónimo Rulli se está confirmando como uno de los mejores porteros jóvenes del continente, quien además está secundado por una defensa sólida y asentada tras el liderato de Íñigo Martínez. La pareja formada por el central zurdo y Raúl Navas se ha compenetrado a las mil maravillas y Mikel González no ha desmerecido cuando le ha tocado salir. En los laterales, un mito como Carlos Martínez se ha vuelto a ganar el puesto un año más a pesar de comenzar como tercer lateral, tras Zaldúa y Elustondo. Mientras, en el flanco izquierdo, Yuri ha cuajado actuaciones para ser considerado uno de los mejores en su puesto durante la presente temporada.

Si la parte defensiva del equipo ha dejado buen sabor de boca, la ofensiva no se ha quedado atrás. Con un Carlos Vela recuperado para la causa y pareciéndose cada vez más al jugadorazo que demostró ser, un Xabi Prieto por el cual parece que no pasan los años y un Mikel Oyarzabal en continuo crecimiento, Willian José ha tenido en este trío de mediapuntas los mejores compañeros para sacar a relucir sus cualidades. El delantero brasileño, quien comenzó siendo cuestionado por su peso o su sequía goleadora inicial, no solamente se ha ganado a la grada donostiarra, sino que ha conseguido lo que no hicieron los anteriores nueve, suplir la baja Imanol Agirretxe con garantías. Goles, juego de espaldas, movilidad y buen golpeo de balón han hecho que su adaptación se pueda calificar de excelente.

Básicamente éste ha sido el once tipo del míster en este inicio, pero sería tremendamente injusto no mencionar a otros jugadores que han aportado mucho, sobre todo en estas últimas jornadas y además deben de ser muy importantes en los meses venideros. Estamos hablando de Juanmi, de Canales, de Granero o de los canteranos que están haciendo méritos para ir con el primer equipo, como es el caso de Jon Bautista. Especialmente es de resaltar el caso de Juanmi. Tras un inicio donde le costó encontrar minutos ante el buen hacer de sus compañeros, el menudo y oportunista delantero malagueño lleva ocho goles entre Liga y Copa del Rey que le han valido para ir entrando en el once más asiduamente.

Lo dicho, 35 puntos, repartidos en once victorias y dos empates, 31 goles a favor por 25 en contra y como quinto clasificado con los mismos puntos que el cuarto, hacen que como hemos reflejado en nuestro titular, la Real Sociedad ha hecho una primera vuelta de Europa.