Los 'Suárez' tumban a la Real

Clara victoria local en un encuentro en el que un FC Barcelona de circunstancias recibía la visita de una Real Sociedad envalentonada y con muchas ganas de dar la vuelta a la eliminatoria. Luis Enrique tuvo que disponer un centro del campo inédito con Mascherano, Denis Suárez y André Gomes, mientras que Eusebio fue con todo alineando su once de gala.

El Barça puso la efectividad y la Real el alma

Salió con todo el conjunto realista en busca un gol que como mínimo les permitiera forzar la prórroga. Los donostiarras trataron de presionar la salida de balón de los barcelonistas y dispusieron de la primera oportunidad del encuentro con un buen pase de Zurutuza para Prieto, que Jordi Alba desbarató antes de que la jugada fuera a más.

La Real continuó buscando el deseado gol pero se mostró presa de la ansiedad y cuando un equipo como el Barça huele sangre no lo suele desaprovechar. Tras una jugada en la que la Real pidió una falta de Umtiti sobre Prieto, el conjunto catalán se lanzó a la contra y Denis Suárez batió a Gero Rulli aprovechando una sutil dejada del uruguayo Luis Suárez. La conexión entre los "Suárez" resultó letal en la primera aparición del Barcelona en área rival.

Denis y Luis celebrando el gol del primero. Foto: LaLiga

El gol no cambió el guión del partido, e incluso incrementó las ganas con las que la Real buscó la portería de Cillesen. Fue Navas quien dispuso de la primera ocasión tras el tanto, pero su cabezazo dentro del área tras córner botado por Vela se marchó fuera. Posteriormente fue William José quien probó fortuna, pero su volea dentro del área no encontró portería por muy poco.

A falta de ocasiones claras antes del descanso, la tensión fue in crescendo, y el colegiado enseñó enseñó tres tarjetas en menos de cinco minutos a jugadores importantes como Vela, Neymar o Yuri Berchiche.

Sentenció el Barcelona en la segunda mitad

En la segunda mitad los de Eusebio tomaron más riesgos obligados por el marcador, y punto estuvieron de igualar el partido en una buena jugada en la que el balón le llegó dentro del área a William José, y cuando todo parecía indicar que marcaría, apareció Cillesen quien con una soberbia intervención desbarató la ocasión.

No obstante, fue el Barcelona quien volvió a golpear en la jugada que siguió a la ocasión del ariete brasileño tras una rápida contra ejecutada por Neymar que acabó con una falta dentro del área de Iñigo Martínez y por consiguiente en penalti. Leo Messi fue el encargado de ejecutar la pena maxima, y el argentino no falló desde los once metros.

Una vez "liberados" de la presión, si es que se puede hablar de presión sobre la Real, los donostiarras comenzaron a llegar y a jugar con más claridad y fruto de ello llegó el gol de Juanmi en el minuto 61 tras un buen pase de Iñigo Martínez a la espalda de la defensa azulgrana. Buen tanto de Juanmi picando el esférico por encima de la salida de Cillesen, refrendando de paso su gran estado de forma.

Como si de un "copia y pega" se tratara, los entrenados por Luis Enrique volvieron a atacar a la Real cuando más cerca parecían estar en la eliminatoria y apenas dos minutos después, Luis Suárez aprovechó una asistencia de Messi para poner el tres a uno en el marcador.

Messi persiguiendo a Zurutuza. Foto: LaLiga

Festival del gol

No tardó el publico del Camp Nou en presenciar un gol, pero en esta ocasión volvió a llegar desde el bando rival tras un centro medido desde la derecha de Aritz Elustondo, que acabó con el cabezazo dentro del área de William José y con el balón dentro de la portería defendida por Cillesen. Messi tuvo la replica un minuto después, pero su remate lo desvió a córner Asier Illarramendi.

A partir de entonces la balanza se decantó del lado azulgrana y en el minuto 80 Arda Turan amplió la ventaja al aprovechar dentro del área una jugada iniciada por Messi y una buena asistencia desde la derecha de Aleix Vidal. Los cambios introducidos por Luis Enrique tuvieron incidencia en el resultado final. Un minuto después, Denis Suárez volvió a aparecer para marcar, a pase de Leo Messi, el definitivo cinco a dos tras marcharse con facilidad de Rulli.

Antes del final, el propio Messi, Aleix Vidal o Juanmi dispusieron de ocasiones muy claras para marcar, pero el marcador no se movió y el FC Barcelona será quien dispute las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar a una Real Sociedad que no dejó de intentarlo en ningún momento.