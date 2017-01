El rival: FC Barcelona, duelo por una plaza en semifinales

Google Plus

Celebración de uno de los goles del Barcelona en Ipurúa la pasada jornada | Fuente: LaLiga

Los entrenados por Luis Enrique preparan desde el lunes el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará el próximo jueves a las 21:15 en el Camp Nou. Lo más destacable de la plantilla del Barça son las bajas de Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Rafinha, que no podrán estar en el partido de mañana por lesión.

A pesar de que el Barcelona no pueda contar con algunos jugadores importantes en su plantilla, el equipo culé tiene a su favor el resultado de la ida al imponerse por la mínima en Anoeta con un tanto de Neymar desde los once metros. El técnico azulgrana aún tiene dudas para completar el once que jugará de inicio ante la Real Sociedad y todo apunta a que Javier Mascherano será el elegido para sustituir a Busquets por delante de la defensa. Por otra parte, el que puede volver a repetir titularidad puede ser Lucas Digne, el lateral francés se mostró bastante activo durante los noventa minutos en Anoeta y seguramente Luis Enrique vuelva a apostar por él.

En la portería del conjunto azulgrana veremos de nuevo a Jasper Cillessen, el nuevo guardameta holandés es el elegido por el técnico para disputar los partidos de Copa del Rey. Otro que puede volver a la titularidad podría ser André Gomes ya que Luis Enrique decidió darle descanso la semana pasada en el partido de liga ante el Eibar empezando el encuentro desde el banquillo. También hay que señalar el buen estado de forma de Denis Suárez, que fue uno de los goleadores del Barça la semana pasada anotando el primer tanto del encuentro en Ipurúa, donde tampoco faltaron los goles de Messi, Suárez y Neymar, que con toda seguridad serán los que ocupen la línea de ataque del Barça para poner en aprietos a la defensa de la Real en un encuentro clave, donde ambos equipos saldrán al terreno de juego a por un triunfo que garantice su presencia en las próximas semifinales de la Copa del Rey.