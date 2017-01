F.C. Barcelona - Real Sociedad: puntuaciones de la Real Sociedad, vuelta de los 1/4 de final de la Copa del Rey

Google Plus

Los once jugadores que salieron de inicio en la Real Sociedad. Foto: LaLiga

La Real Sociedad no pudo dar la machada y cayó derrotada por cincos a dos ante el Barcelona en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, resultado que otorga el pase a las semifinales al conjunto catalán, que en Anoeta venció por la mínima (0-1).

La Real contuvo al Barcelona en la primera mitad, a pesar de marcharse a los vestuarios por debajo en el marcador (1-0), gracias a un tanto de Denis Suárez que llegó precedida por una falta de Umtiti sobre Xabi Prieto que el colegiado no señaló.

En la segunda mitad, Willian José perdonó el empate a uno antes de que Iñigo Martínez cometiera un claro penalti sobre Neymar, con el que el Barcelona sentenció la eliminatoria, gracias al tanto de Messi.

La Real reaccionó, y el recién incorporado Juanmi recortó distancias, dándole vida a su equipo, pero en la jugada siguiente, Luis Suárez volvió a aumentar las distancias poniendo el tres a uno. Willian José marcó con un gran testarazo el tres a dos con el que la Real volvía a estar a dos tantos de la remontada, a 20 minutos para el final, pero los tantos de Arda y Denis Suárez en los minutos 80 y 81 establecieron el definitivo cinco a dos en el marcador.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Eusebio Sacristán

5| Salió al Camp Nou con el mismo once que en el encuentro de ida. Trató de no arriesgar mucho para llegar vivo a la segunda parte. Con dos a cero en el marcador, no arriesgó mucho con los cambios, a pesar de la holgada renta del rival. A pesar de todo, su equipo terminó por llevarse cinco tantos del Camp Nou.

Gerónimo Rulli

6| Poco pudo hacer para evitar los tantos del conjunto blaugrana. La mayoría de ellos llegaron en situaciones de uno contra uno. Salvó a su equipo de encajar algún otro gol más.

Aritz Elustondo

7| Buen partido en líneas generales del lateral beasaindarra. Se defendió con solvencia de las internadas de Neymar y puso un excelente envío al corazón del área, que fue cabeceado por Willian José para establecer el tres a dos.

Raúl Navas

6| Correcta actuación del lateral sevillano. Muy exigido en todo momento por el tridente blaugrana. Ganó muchos duelos a Suárez en el juego aéreo.

Iñigo Martínez

6| Varios de los goles llegaron por el lado en el que él defendía. Cometió penalti sobre Neymar en el dos a cero, aunque el brasileño se disponía a batir a Gerónimo Rulli casi sin oposición alguna. Puso un envío excelente a la espalda de Piqué en el gol de Juanmi.

Yuri Berchiche

6| Poca participación en ataque de Yuri, probablemente cuando más lo necesitaba su equipo. En la segunda parte le costó más volver a posiciones defensivas, y el Barcelona aprovechó los huecos que se generaron en su espalda para atacar por ese costado.

Illarramendi

6| Llevando el peso de la medular de su equipo pero con poco acierto en los desplazamientos en largo. Poca aparición en zonas de ataque.

David Zurutuza

6| Siempre forzado y con el balón en los pies en posiciones muy retrasadas, en las que apenas pudo hacer daño.

Xabi Prieto

6| Activo por el costado derecho, aunque poco profundo ante las coberturas en esa zona de André Gomes y Neymar. Fue objeto de falta por Umtiti en la jugada del primer gol del Barcelona. Fue sustituido por Canales al poco de comenzar la segunda parte.

Carlos Vela

6| No apareció en exceso en la primera parte, siempre tapado por el centro del campo blaugrana y por un atento Jordi Alba. Pudo cambiar la eliminatoria en un balón que recogió en el área, que terminó rematando Willian José sobre el cuerpo de Cillessen. Fue sustituido por Juanmi en el minuto 56.

Mikel Oyarzabal

6| El eibarrés lo intentó hasta el final, incluso tuvo algún que otro gesto majestuoso con el balón en sus pies, pero no pudo con un atento Sergi Roberto.

Willian José

7| Pudo cambiar la eliminatoria con un disparo que se le marchó al cuerpo de Cillessen, justo antes de que llegara la acción del penalti de Iñigo sobre Neymar. Más tarde, compensó su error con un golazo de cabeza a centro de Aritz Elustondo.

Canales

6| Entró por Carlos Vela para disputar la última media hora del encuentro. No participó demasiado en el juego de ataque pero ayudó constantemente a Zaldua para tapar las subidas de Soriano por banda.

Juanmi

7| Entró por Carlos Vela con la eliminatoria casi decidida. Marcó el primer gol de su equipo con un gran remate que superó la salida de Cillessen, gol con el que trató de dar algo de esperanza a su equipo.

Odriozola

S.c| Entró en lugar de Elustondo con el partido llegando a su fin. No tuvo demasiadas apariciones con el balón ni sin él.