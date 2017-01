El Rival de la Real Sociedad: Real Madrid, líder en horas oscuras

Sergio Ramos ha sido el héroe del Real Madrid. | Foto: Real Madrid CF

La jornada 20 de La Liga se culmina con un gran encuentro para la vista del espectador, el líder de la tabla, el Real Madrid necesita puntuar para seguir en la carrera por el torneo a pesar de los malos resultados que les han atormentado durante el mes, no quieren permitir que se les escape el trofeo. La Real Sociedad ha tenido un gran crecimiento y sin duda el equipo donostiarra tiene la ambición de sacar un triunfo del césped de Chamartín para seguir escalando posiciones.

El arco, puesto en duda

No se olvidan los problemas en la portería que hubo años atrás durante el paso de José Mourinho por el banquillo madridista y parece que a estas alturas de la temporada el rendimiento de Keylor Navas se ha puesto en duda. El director técnico, Zinedine Zidane le ha otorgado su confianza y ha dicho que el portero seguirá siendo titular; afectado por sus recientes lesiones y la lánguida colaboración de sus defensas, el portero costarricense no ha hecho su mejor campaña, jugando 12 partidos de Liga con apenas 3 de ellos dejando el marco a cero.

Su competencia, Kiko Casilla, ha hecho méritos para ser considerado un titular, demostrando su capacidad en Copa recientemente y a principios de temporada en Liga y Champions durante la ausencia del centroamericano. Las apariciones de Casilla en la temporada, a pesar de los goles encajados, han dejado buen sabor de boca por sus atajadas y compromiso con el club. Al igual que Navas, es importante que puedan pulir los detalles en sus salidas para evitar goles a puerta abierta.

Defensa desnutrida

Los problemas de un equipo con producción ofensiva elevada se vuelven líos defensivos, y es que, en el Real Madrid todos sus defensores tienen la capacidad para ser letales en ofensiva. Pongamos de ejemplo a Sergio Ramos, quien ha sido un aporte relevante en el ataque, el responsable de la victoria reciente ante el Málaga.

Con la ausencia de Marcelo por lesión, lo más probable es que se recurra a Nacho, quien no hace mucho peso en el ataque; Varane y Ramos podrían conformar una pareja de centrales para aliviar el fiasco que fue Casemiro en Copa. Por el costado derecho se ha descartado que Carvajal tome el mando, por una lesión que le aparta por al menos un mes, Danilo tendrá que aparecer y aunque no es una garantía como defensor, puede ser un buen alivio para los atacantes que buscan apoyo por la banda derecha.

Los errores que debe de trabajar el equipo defensivo se basan en la presión ejercida, por lo que Ramos y Varane se ven usualmente en la mitad de la cancha, permitiendo un fácil descuelgue en caso de perder el balón. Aclarando que a pesar de complicarse para recuperar balones, pueden llegar a ser factores que determinan el resultado por la colaboración que hacen a la ofensiva.

Maquinaria intermitente

En el centro del campo el Madrid ha perdido mucho empuje en sus últimos partidos, Toni Kroos no ha sido el mejor armador recientemente pero sigue siendo un peligro latente en jugadas a balón parado. Pero el equipo se ve impreciso y falto de ideas para hacer temblar al rival. Kovacic ha sido un recurrente para Zidane y es que los manejos del croata sirven para ganar metros y así poner un toque final que culmine en gol. Casemiro ha sido un pilar para que el equipo recupere y construya, no es un jugador de capacidad para orquestar el juego pero su labor como recuperador ha hecho que se asegure el centro del campo, un importante cruce que tendrá con Zurutuza.

Para agregar más chispa, Zidane suele recurrir a Isco o James, opciones que caen de perlas durante la ausencia de Modric, sin embargo, el colombiano está lesionado y el malagueño no alcanza a tener su rendimiento máximo, aunque sí se le ve como un jugador importante al momento de llegar al área rival. Sin pólvora en el cuarto de máquinas, el Real Madrid va a tener complicado anotarle al equipo donostiarra que se sabe organizar ante equipos que en el papel pintan superiores.

Poco Cristiano, poca alegría

El ganador del Balón de Oro y el nuevo galardón, 'The Best', no ha empezado el año de la mejor manera, Cristiano Ronaldo ha estado desaparecido para su equipo, no ha sido decisivo en lo que va de temporada tampoco y aunque ha hecho goles, su rendimiento está muy por debajo del mostrado en años anteriores. El juego del portugués se ha visto anulado al llegar al último tercio del terreno, donde se le complica el regatear a los oponentes y no inventa un truco que le permita acercarse a portería.

A pesar de su desempeño y su falta de puntería/fortuna, el atacante del Real Madrid no se puede descartar como un peligro máximo, quien no solo está para anotar los goles, sino que también sabe asociarse con sus compañeros para que estos hagan los goles.

Delanteros con hambre

Sergio Ramos es un defensor, pero sus actuaciones recientes como goleador del equipo lo ponen como candidato a ser el atacante en próximos encuentros, probablemente esto no pasará, pero no es mala idea. Sucede que los arietes del club blanco se han visto en situaciones difíciles para conseguir los goles, poco ha hecho Karim Benzema después del gol contra el Sevilla que salvó la racha invicta y a pesar de las pocas oportunidades, poco ha ofrecido Álvaro Morata.

Por los costados, Lucas Vázquez ha suplido de una forma satisfactoria a Gareth Bale, el gallego es una pieza que inyecta energía al juego del Real Madrid, siempre buscando superarse y ayudar al equipo de su vida. Marco Asensio puede ser un buen recambio para Cristiano, el mallorquín tiene los dotes para ser un extremo por izquierda, derecha o incluso un falso nueve, pero es una posición que no se le puede remover al mejor jugador del mundo, según la FIFA.

El juego frontal del Real Madrid se basa mucho en la velocidad y una jugada bien hilvanada puede concluir en un gol con marca de la casa y en cuanto a velocidad y talento, al Madrid no le falta nada, solo las lesiones que les han mermado les han hecho pasar por una crisis que en estas alturas de la temporada es determinante de cuántos trofeos puede levantar el campeón de Europa y del Mundo.