Previa Real Madrid - Real Sociedad: a dar la campanada

Fotomontaje: Anxo Rei

La Copa se ha acabado, pero La Liga continúa.​ La Real Sociedad visita el Santiago Bernabéu con la intención de puntuar y ofrecer una imagen positiva. Lleva desde la 2005-2006 sin sacar ni siquiera un punto de Chamartín, y desde la 2003-2004 sin conocer la victoria. Son demasiados años en los que el Real Madrid ha vencido con contundencia a la Real Sociedad en el Bernabéu y sin ninguna oportunidad de competir.​ Ha llegado el día de demostrar y jugar sin complejos, dominar el centro del campo y ser efectivos en ataque.

El equipo dirigido por Eusebio Sacristán visita el Bernabeú perdiendo por cinco goles a dos en el Camp Nou en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo txuri urdin gustó a los aficionados por no darse por vencidos, por el juego que realizaron de posesión y transiciones rápidas de defensa- ataque, y por los dos goles que marcó al Barcelona. La eliminación en los cuartos de final no ha sido dramática, principalmente, por no dar por muerto la eliminatoria en ningún momento y ofrecer una imagen positiva lejos de Anoeta y en un estadio, que últimamente no se le da bien a la Real Sociedad.

El Real Madrid por su parte, viene de empatar a dos contra el Celta de Vigo en Balaídos, y caer eliminado en los cuartos de final. El gol de Lucas Vázquez dio esperanza a los aficionados, pero no consiguieron finalmente el objetivo de meterse en las semifinales. Zidane tenía muchas bajas en defensa como la de Pepe, Carvajal y Marcelo, en el centro del campo destaca la de Modric, y en la delantera la de Bale. La dificultad de jugar contra el Real Madrid en su estadio, es más que visible, en el Santiago Bernabéu el Madrid con su afición de la mano es un equipo arrollador, letal en los contraataques e imparable en las jugadas a balón parado.

Partido grande

La Real Sociedad visita el Santiago Bernabéu uno de los estadios más complicados de puntuar en La Liga Española. El Real Madrid, aún perdiendo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y contra el Celta en su estadio, es un equipo herido con ganas de demostrar a su afición todo su potencial. El Madrid con las derrotas se crece, y en los siguientes partidos golea a sus rivales sin piedad, cortando la racha negativa y recuperando la confianza. La Real Sociedad no debe tener miedo escénico, pero tiene que superar todos los obstáculos deportivo y extradeportivos para vencer en el Bernabéu. ​A cualquier jugador le motiva jugar en ese estadio, y salir a morder y dar la campanada. No obstante, tendrá que pelear y no dejar espacios a un Madrid letal en los contraataques, y con un Cristiano Ronaldo como su jugador emblema y el que marca las diferencias.

Antecedentes

Los encuentros entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu son favorables al equipo de Chamartín.​De los 69 partidos jugados, el equipo txuri urdin ha ganado en tres ocasiones, ha empatado 16 encuentros y ha perdido 50. La Real Sociedad lleva sin puntuar en el Bernabéu desde la temporada 2005/2006, cuando un gol del chileno Mark González hizo que el equipo realista se llevara un punto de Madrid.

La temporada pasada la Real Sociedad perdió por tres goles a uno, en un encuentro que será recordado por la lesión de larga duración de Imanol Agirretxe y la lesión de Sergio Canales. Cristiano Ronaldo adelantó a los locales en el minuto 42, Bruma empató el encuentro en el minuto 48 y dio esperanzas a los realistas, pero los goles del astro portugués y Lucas Vázquez finiquitaron el encuentro y los madridistas se llevaron los tres puntos.

El equipo txuri urdin tendrá que vigilar de cerca a Cristiano Ronaldo, el jugador franquicia del Real Madrid, ​un jugador llamado a marcar diferencias y a resolver partidos en favor a su equipo. Sin embargo, Toni Kroos tiene mucha incidencia en el juego y más teniendo en cuenta que no estará su escudero Modric.

Convocatorias

La Real Sociedad ha comunicado la convocatoria, en la que las principales ausencia es lavde Yuri, por recibir contra el Celta la quinta tarjeta, una cartulina amarilla inexistente que el Comité ha decidido desestimar. La novedad más destacada es la de Kevin Rodrigues, el lateral de Bayona del filial realista ha sido convocado por primer vez en La Liga. ​Repite convocatoria Álvaro Odriozola y son baja por decisión técnica Mikel González y Jon Gaztañaga. Héctor Hernández por su parte es baja en la convocatoria por su cesión al Granada, al igual que Rubén Pardo que se marchó durante la semana dirección Sevilla para jugar en el Real Betis Balompié hasta final de temporada.

El Real Madrid también ha facilitado la lista de convocados, donde la principal novedad es la del lateral del filial Achraf, por las lesiones de Carvajal y Marcelo. Otra de las novedades es la de Mariano Díaz que vuelve a la convocatoria, además son baja médica aparte de los recién mencionados Pepe, Modric y Gareth Bale.

Declaraciones de los entrenadores

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación, y sobre la racha negativa de resultados que ha llevado al Madrid a la eliminación copera y a perder contra el Sevilla en La Liga: "Empieza la segunda vuelta y hay que seguir con la constancia que hemos tenido hasta ahora”,​ admitió el técnico francés. Sobre la Real Sociedad Zidane piensa que "su eliminación no les va afectar.Es un equipo que siempre te lo pone muy difícil. Ha mejorado". ​Además, tiene mucho respeto al equipo realista, sobre todo en el campeonato liguero porque,"cuando miras sus resultados hubo un momento donde ganaban todos los partidos pero siguen en la misma línea y te pueden meter en dificultades en cualquier momento”.

Eusebio Sacristán también habló para los medios de comunicación. El entrenador de La Seca considera que "el Madrid tiene una buena plantilla, es un partido complicado, pero todo depende de nosotros. ​A pesar de estar fastidiados por la eliminación en la Copa el entrenador opina que "estamos fuertes y podemos hacer algo importante allí".

​Sobre la decisión del Cómite Eusebio ofrece alternativas a la baja de Yuri: "Aceptamos la decisión del Comité. Tenemos opciones para sustituir a Yuri. Una válida es la de Kevin", añadió.

Posibles alineaciones