Itziar Gastearena: "A ver si conseguimos más puntos que en la primera vuelta"

Itziar hablando para la web realista. Foto: Real Sociedad TV

Tras la importante victoria en casa en el primer encuentro de la segunda vuelta en donde las realistas salieron victoriosas ante el Atlético de Madrid por dos a uno, el conjunto dirigido por Igor San Miguel visitará en esta ocasión el feudo del Granadilla, y el club donostiarra ha escogido a Itziar Gastearena para analizar la actualidad realista en la previa del partido.

Con ganas de hacerlo bien en la segunda vuelta

La defensa realista se ha mostrado confiada en remontar el vuelo tras una primera vuelta algo decepcionante. "Al final la primera vuelta no ha sido buena o tan buena como esperábamos y esta última victoria nos ha dado un poco de confianza para afrontar la segunda vuelta con más intensidad y a ver si conseguimos más puntos que en la primera".

"Esos tres puntos fueron muy importantes"

En la misma línea, Itziar ha añadido lo siguiente: "Yo creo que esos tres puntos fueron muy importantes y estas dos semanas hemos estado trabajando muchísimo y pienso que con esos tres puntos y con esta semana para desconectar nos ha venido bien para afrontar este nuevo partido".

Duro rival para las donostiarras

Como era de esperar, la jugadora guipuzcoana ha hablado sobre el rival del choque liguero, y sobre el nivel de la competición. "Todos los partidos son difíciles, en esta y en todas las temporadas, cada vez está siendo más difícil y este rival es muy fuerte, todos los son, pero este me lo parece bastante".

Itziar también ha querido acordarse del encuentro de la temporada pasada, aunque no no la querido tomar como ejemplo a la hora de ir a por la victoria. "El año pasado no hicimos un buen partido allí, el campo tampoco era el mejor, y creo que hay que olvidar estas cosas, aprender de los errores e ir con lo que sabemos hacer que es jugar a fútbol y sacar esos tres puntos".

Recuperada y con confianza

Por último, Itziar ha hablado de como se siente tras recuperarse de la larga lesión que sufrió y que le mantuvo durante muchos meses fuera de los terrenos de juego. "En el momento que me dijeron que estaba convocada no me lo esperaba la verdad porque ha sido todo como muy rápido y ha sido todo rodado, no me esperaba estar tan bien y la verdad que estoy muy a gusto, con mucha confianza, la que me dan ellos y la que tengo, y la verdad que muy contenta".