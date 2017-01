Vuelta al templo blanco

Asier Illarramendi en su etapa en el Real Madrid | Foto: Dani Mullor VAVEL

Tres jugadores de la actual plantilla txuri-urdin son sabedores de lo que significa representar a uno de los mejores equipos del mundo. Para Esteban Granero, Sergio Canales y Asier Illarramendi, el partido de esta noche será un enfrentamiento especial, repleto de reencuentros, al haber compartido vestuario con muchos de los integrantes de la esquadra merengue.



Análisis de la época blanca de cada uno



Esteban Granero, fue, es y será un madridista de los pies a la cabeza, y así es como lo ha manifestado el propio jugador, en más de una ocasión. Lo del "pirata" no fue un simple paso, no fue un club más, fue la institución que lo hizo triunfar y ser el jugador que es a día de hoy. Junto a José Mourinho (uno de los entrenadores que más le marcaron), Esteban cosechó varios títulos, así aumentando su palmarés y haciéndose un hueco en la historia merengue. Puede que su papel no fuese de protagonista, ni mucho menos de pieza clave, pero el "8" era un verdadero madridista y eso también se veía plasmado en su juego.



Sergio Canales no pudo lucir todo su fútbol en la capital madrileña. El cántabro aterrizó en el Bernabeú como una joven promesa procedente del Racing de Santander, y se marchó con el cartel de "mago de cristal" al haber sufrido una grave lesión que lo mantuvo demasiado tiempo fuera de los terrenos de juego. El ex del Valencia no estuvo afortunado, y por ello tuvo que buscar oportunidades en otros conjuntos.



El último que se sumó a la lista de ex jugadores del Real Madrid, es Asier Illarramendi. Para muchos, su marcha supuso un acto de traición hacía la hinchada donostiarra, puesto que el de Mutriku, se había criado en Zubieta y nadie pensaba que abandonaría el barco a la primera de cambio.

Una vez en la casa blanca, muchos lo comparaban con el tolosarra, Xabi Alonso dado que ambos eran centrocampistas, vascos y canteranos de la Real Sociedad. Pero tras dos temporadas en el cuadro merengue, el "4" decidió salir de Madrid para volver a su casa.Podríamos decir que el guipuzcoano salió del 11 veces campeón de Europa, sin pena ni gloria.



Todos ellos jugaron como locales en el Santiago Bernabeú y este domingo vuelven a encontrarse con la afición que por aquel entonces los alentaba, y con los compañeros y amigos junto a los que compartían vestuario.