La Real Sociedad peca de falta de gol

Ser el dueño del esférico no equivale a ganar el encuentro. Esto es lo que le ocurrió a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, fue fiel a su estilo pero se limitó a tener la posesión de balón y no a irse hacia arriba y anotar más goles que el rival, que al fin y al cabo es lo que marca las diferencias en el fútbol. Con menos posesión, pero con más peligro en ataque el Real Madrid goleó a la Real Sociedad de forma cómoda, con un Kovacic espectacular en los mandos madridistas y un Cristiano Ronaldo que volvió a marcar.

​La Real Sociedad en los primeros 45 minutos superó al Real Madrid en varias fases del juego, controlando el encuentro con mayor posesión pero con pocas ocasiones.​El Real Madrid no encontró la portería rival ni dominó el partido, pero aprovechó los contraataques y las jugadas de banda para acercarse a la portería defendida por Rulli. Faltó picardía, ofrecer una versión no tan conservadora de control de balón sino de llegadas al área y una imagen más ofensiva por parte realista.

​​Los primeros 15 minutos la Real Sociedad apretó al Madrid y tuvo más ocasiones a portería que los locales. El Real Madrid única ocasión la internada de Lucas Vázquez que saca Raúl Navas.

A la media hora del encuentro el Real Madrid impuso su juego de intensidad y control del balón, y el equipo dirigido se acercó a la portería defendida por Rulli por mediación de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

En el minuto 38 el Real Madrid se adelantó en el marcador con un gol de Mateo Kovacic a pase de Cristiano Ronaldo, que no falló el croata y superó a Rulli por bajo en la salida del portero argentino. El croata fue el mejor del equipo madrileño en la primera parte y no falló en su primera llegada al área rival.

El primer gol del Real Madrid que supuso la victoria | Fuente: La Liga

La Real Sociedad no se echó atrás y buscó el empate en botas de Mikel Oyarzabal que puso un centro para Juanmi que despejó de puños Keylor. En otra de las jugadas asociativas del equipo realista Sergio Canales se adentró en el área asistió a Juanmi y la mandó fuera de la portería del costarricense. La primera parte acabó con un 1-0 en el marcador, con un Real Madrid satisfecho con el gol y una Real Sociedad con mucho control de balón pero llegando en contadas ocasiones a la portería defendida por Keylor Navas.​ El equipo de Chamartín vencía por la mínima y dejó el partido abierto para la segunda parte, aprovechando su efectividad en ataque para empezar la segunda mitad con ventaja en el marcador.

​​Segunda parte

El Real Madrid salió en los segundos 45 minutos más enchufada en ataque y con la seguridad que le dio el gol de Kovacic en la primera parte. Los realistas tuvieron una oportunidad en las botas del debutante Kevin Rodrigues que se marchó fuera. No obstante, en una jugada que empezó el croata Kovacic dio un pase al hueco a Cristiano Ronaldo, y el delantero portugués no falló para poner el segundo del Real Madrid y dejar la diferencia en dos goles. Los realistas fallaron en la marca a Cristiano y Rulli nada pudo hacer ante la definición del jugador de Madeira.

Eusebio Sacristán metió cambios en el minuto 57 intentando buscar el área rival y meterse en el encuentro. Xabi Prieto y Carlos Vela entraron en sustitución de William José y Mikel Oyarzabal, en busca del primer gol realista en el encuentro y buscar más mordiente en ataque. Los madridistas con el segundo gol estuvieron mucho más cómodos en el campo y no se preocuparon en ningún momento de ver en peligro la victoria, porque no llegaron las ocasiones realistas y no se acercaron al área con claridad.

Los realistas pecaron de jugar a tener el balón y no llegar con peligro a las inmediaciones de Keylor Navas. ​A pesar de dominar en la posesión de balón, los madridistas tuvieron ocasiones mucho más peligrosas que los realistas sin tener elaboración, y Keylor estuvo muy cómodo durante todo el encuentro. El equipo txuri urdin se preocupó más de la creación del juego y dejar al Real Madrid sin balón, que de ir a marcar en el Bernabéu y ofrecer su versión más ofensiva.

Sin mucho ruido, el Real Madrid anotó el tercer gol del encuentro con un centro de Lucas Vázquez que remató Álvaro Morata a placer. ​Los realistas no tuvieron reacción en ningún instante del encuentro, y no intimidaron al Madrid para meterse de lleno en el partido con un gol que podía haber dejado el partido abierto.

El equipo txuri urdin terminó perdiendo 3-0 y dejó una imagen irregular, siendo fiel a su estilo de posesión pero con pocas ocasiones en ataque.​ Los realistas se vienen a San Sebastián con las manos vacías y con una goleada que hace reflexionar sobre la poca efectividad y llegada de la Real Sociedad contra equipos de alto nivel de La Liga.