Rubén Pardo, protagonista absoluto de los cedidos

Rubén Pardo en una de las acciones contra el FC Barcelona (Fuente: Juan Ignacio Lechuga)

Los jugadores cedidos por parte de la Real Sociedad han tenido suerte dispar el fin de semana con sus respectivos equipos.​ Mientras que Pardo jugó como titular y dejó buenas sensaciones en su primer partido con el Betis, y Babic jugó como titular en el empate del Reus contra el Mirandés en Anduva, Capilla solo disputó siete minutos en la victoria del Numancia contra el Getafe y Pablo Hervías no jugó ningún solo minuto en la victoria del Elche contra el Girona. Además, Alain Oyarzun sigue con su proceso de recuperación ​para jugar en Anduva por segunda temporada consecutiva. Héctor Hernández ha entrenado esta semana con el Granada y espera tener la oportunidad de jugar de más minutos.

Betis 1 - 1 FC Barcelona

​Rubén Pardo uno de los últimos en salir del equipo realista, jugó en su primer partido como titular en el empate del Betis en el Benito Villamarín contra el FC Barcelona. Jugó 69 minutos en el encuentro donde el Real Betis Balompié se mostró superior al equipo culé y estuvo a punto de vencer. ​El riojano salió de la Real Sociedad en busca de minutos y de momento lo está consiguiendo, en el primer partido con la elástica verdiblanca jugó como titular y ofreció sensaciones positivas, jugando 69 minutos en total.

Héctor Hernández viajó rumbo a Granada y entrenó el pasado lunes con los nazaríes, con el fin de encontrar los minutos que no jugaba en San Sebastián. ​El lateral vallisoletano se fue en calidad de cedido al Granada, pensado en su situación personal donde no contaba para Eusebio, solamente para sustituir a Yuri en el lateral izquierdo, y en Granada espera que Lucas Alcaraz le de galones y cuente con él de titular.

Segunda División

En Segunda División los jugadores cedidos por parte de la Real Sociedad tuvieron suerte dispar esta jornada. Mientras que Srdan Babic jugó los 90 minutos en el empate del Reus en Anduva,​ y se ha asentado en el once titular jugando partidos en un nivel alto de rendimiento y con posibilidades de volver al equipo realista, en caso de que Mikel González no renueve con la Real Sociedad y quede libre.

Eneko Capilla sólo disputó siete minutos en la victoria del Numancia en Los Pajaritos, y no cuenta para Jagoba Arrasate jugando tan sólo 545 minutos en 23 jornadas jugadas hasta la fecha. El extremo donostiarra parece no haber encontrado sitio en el esquema de Arrasate, y no juega los minutos esperados, por lo que su estancia en Soria es una incógnita.

​​Por último, Alain Oyarzun sigue con su proceso de recuperación con el fin de debutar esta temporada con el Mirandés, realizando su segunda aventura en Anduva con ganas de convertirse en un jugador clave para el Mirandés. Pablo Hervías no jugó ningún solo minuto en la victoria del Elche contra el Girona, pero ha disputado en total 1.675 minutos,​ Toril cuenta con el jugador y es uno de los fijos para el técnico cordobés.