Cómo pasa el tiempo

Sergio Canales en un entrenamiento/Foto: Giovanni Batista VAVEL

Desde su llegada en enero del 2014, ya ha disputado 99 encuentros con la casaca txuri-urdin. Se dice pronto, pero...Sergio está a nada de ser centenario. No está al alcance de muchos cumplir semejante cantidad de duelos como donostiarra, y menos habiendo tenido que luchar contra la adversidad.



El cántabro no ha tenido mucha suerte a lo largo de su carrera, dado que las lesiones no le han respetado demasiado. A sus 25 años, ya ha jugado en varios conjuntos de primer nivel, en los que no ha logrado obtener la continuidad necesaria. Ni en Madrid, ni en Valencia ha estado tenido cerca tal cifra de partidos, y tampoco, ha gozado de tantos minutos y confianza como en San Sebastián, donde en ningún momento se ha dudado de sus cualidades. En la capital guipuzcoana, es donde más cerca ha estado de lograrla, pero al igual que en otras ocasiones, sufrió una grave lesión que lo mantuvo apartado de sus compañeros, y como no, de la competición.



Es una pena que un jugador con tanta clase y calidad todavía no haya logrado jugar de manera frecuente en ninguno de los clubes por los que ha pasado. . De hecho, cuando mejor estaba, cuando más corría, cuando más fútbol salía de sus botas...llegó la fatídica lesión en el Santiago Bernabeú. Muchas horas de gimnasio y recuperación más tarde, el ex del Valencia -entre otros clubes- vuelve a estar a un nivel más cercano al que exhibía antes del enfrentamiento en la casa blanca, aquella fría jornada de diciembre. El "16" de manera paulatina, está volviendo a encontrarse sobre el terreno de juego, y cada vez, recuerda más al Canales de antes.

La afición espera con optimismo que el mediapunta, puede por una vez, sacar a lucir todo el fútbol que lleva dentro y que la próxima jornada pueda ser centenario.