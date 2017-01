Aligerando plantilla

Google Plus

Héctor en un entrenamiento de la Real Sociedad / Imagen: Gio Batista para VAVEL

Cuando comenzó la temporada muchos en el entorno realista decían que la plantilla era amplia y que sobraban jugadores. Bueno pues pasada la mitad de la competición y una vez vistas las aspiraciones y el comportamiento del equipo, el club ha decidido ceder a dos de sus jugadores.

Ni Liga, ni Copa del Rey han sido suficientes para que Rubén Pardo y Héctor Hernández hayan tenido minutos en la Real de Eusebio. Los dos canteranos realistas han visto como sus oportunidades de jugar en el club donostiarra se disipa banco poco a poco, al menos por esta temporada y han decidido probar suerte fuera de las filas txuri-Urdin.

Los dos jugadores han recalado en clubes andaluces; Pardo ya ha disputado sus primeros minutos con el Betis y Héctor entrena con el Granada desde hace unos días.

Una buena solución para todos

Así las cosas; la Real ve como dos de sus canteranos, que no tienen hueco en su once inicial, disfrutan de minutos en equipos de primera división y los jugadores tienen la oportunidad de aprovechar la oportunidad de demostrar su valía (si es que no lo habían hecho ya) en dos clubes en los que cualquier ayuda es poca.

En Anoeta las puertas no se han cerrado del todo para Rubén y Héctor. El club quiere recuperarles de cara a la próxima temporada y el hecho de que los dos recuperen la motivación y las ganas de luchar puede servir de mucho en un futuro.

La Real Sociedad nunca ha sido un club que desaproveche a sus jugadores y pese a que ha sorprendido que Eusebio no haya contado con jugadores prometedores como los mencionados en el artículo; habrá que esperar a que concluya la temporada para ver hasta donde llega el club, que objetivos se marcan para el curso que viene y así ver si Pardo y Héctor vuelven al club que les ha hecho crecer como jugadores.