Esteban Granero: "Nunca me he planteado salir"

Esteban Granero ante los medios de comunicación (Fuente: www.realsociedad.com)

El primer equipo de la Real Sociedad ha entrenado a las 16:00 horas de la tarde en Zubieta para preparar el encuentro contra el Osasuna el domingo a las 18:30 horas en Anoeta. Sin Rubén Pardo ni Héctor, actualmente entrenando para sus respectivos equipos Real Betis Balompié y Granada CF. Los jugadores ausentes en la sesión vespertina han sido los lesionados Carlos Martínez, que sigue con su proceso de recuperación sobre el césped, ​Imanol Agirretxe y Markel Bergara que lo han hecho en el interior de las instalaciones. Los que sí han estado sobre el césped son Esteban Granero, que ha pasado por rueda de prensa para analizar su situación personal y la trayectoria del equipo, y el lateral de Bayona Kevin Rodrigues que va cogiendo galones con el primer equipo.

El entrenamiento ha estado dividido en dos partes, primero han realizado ejercicio físico en el interior de las instalaciones y después han salido al campo José Luis Orbegozo para realizar una vuelta al campo. Los porteros se han ejercitado aparte con el entrenador de porteros Jon Alemán,donde Rulli, Tono y Bardají han efectuado ejercicios propios de la posición, deteniendo los balones ejecutados por Alemán. Por otra parte, los jugadores de campo han realizado un rondo en medio campo para trabajar los pases en movimiento y las recuperaciones de balón.

Declaraciones de Esteban Granero

El centrocampista madrileño Esteban Granero ha comparecido ante los medios de comunicación, para analizar su situación personal, repasar la trayectoria del equipo en La Liga y por supuesto, habla sobre el próximo rival, el Osasuna.

La situación del madrileño en el equipo ha cambiado radicalmente, Eusebio cuenta con él y se siente importante en el equipo. Esteban Granero reflexiona sobre su situación personal en la actualidad: "Nunca me he planteado salir. Soy un jugador que puedo aportar muchas cosas al equipo. Este club ha depositado mucha confianza en mí y mi trabajo y mis fuerzas están centrados en participar y hacerlo bien. Para nada he pensado dar un paso hacia fuera", afirmó el jugador de Pozuelo.

"El Pirata" siempre ha tenido claro su permanencia en la Real Sociedad y se muestra "muy contento" por participar "más ahora".​ El jugador eso sí quiere mejorar y darlo todo para jugar más: "Quiero seguir mejorando, intentar hacer lo mejor que se me requiere y aparecer lo máximo posible en el campo", subrayó Esteban.

Sobre la trayectoria del equipo y los días de descanso Granero piensa que "los dos días han venido bien después del mes que hemos tenido tan exigente, pero ya estamos con las pilas puestas, estamos en una buena posición, y estamos en la casilla de salida de aquí a finales de mayo. Nos jugamos la temporada y tenemos que refrendar el trabajo que hemos hecho hasta ahora, para estar al cien por cien para lograr nuestros objetivos".

Recordando la temporada pasada en la que no se consiguieron los objetivos de principios de temporada, Granero señala que "el año pasado tuvimos una primera racha, y después tuvimos un bajón y no pudimos alcanzar lo que queríamos, pero ya tenemos la lección aprendida".​ Respecto a la plantilla de esta temporada reconoce que "somos una plantilla amplia, con muchos jugadores de nivel y es complicado estar ahí siempre. Además el equipo la primera vuelta ha tenido buena dinámica y yo estoy muy contento de estar participando más ahora".

De cara a los siguientes partidos Granero se muestra ambicioso para conseguir una clasificación ilusionante para el equipo y la afición: "Somos muy ambiciosos, miramos lo más arriba que se pueda. No vamos a conformarnos con lo que tenemos, queremos más. El tiempo nos va a poner en nuestro sitio. El tiempo va a valorar el trabajo que hemos hecho. Queremos ganar el domingo, que es el camino y luego seguir pensando en los siguientes partidos,​manifestó el madrileño.

Por último, sobre el Osasuna, el próximo rival que visitará Anoeta asegura que “no es un partido trampa”.​ Granero destaca que será un partido "muy complicado, ante un rival fuerte, muy competitivo y que se está jugando muchas cosas desde ya. Estoy seguro de que se están preparando con toda la fuerza y la ilusión por ganarnos"​, añadió Esteban.