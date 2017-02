Jugadores en la Real y en Osasuna

Google Plus

Asier Riesgo defendiendo los intereses de la portería osasunista / Imagen: www.osasuna.es

Hasta hace no mucho cuando un jugador de fútbol profesional se quedaba sin equipo o quería progresar o cambiar de aires se buscaba la alternativa cerca de casa. Ese es el motivo de que a lo largo de la historia, cerca de una decena de jugadores hayan intercambiado Real Sociedad y Osasuna en su carrera profesional.

Zubillaga, Goikoetxea, Lumbreras, Luis Pérez, Joseba Llorente o Asier Riesgo lo hicieron formando parte del primer equipo pero si nos vamos a las categorías inferiores, la suma de jugadores que viajan de Guipúzcoa a Navarra y viceversa aumenta.

Ciudades cercanas

La cercanía entre las dos ciudades ha sido factor clave a la hora de ayudar a los jugadores a decidirse por su nuevo club y es que además de permitir no tener que cambiar de vida de manera drástica; el clima, el tipo de vida y la manera de ver el fútbol hacen que la adaptación sea más fácil.

Dos equipos luchadores, con aficiones pasionales y acostumbrados a pelear en la tabla de clasificación ante gigantes de enorme categoría. Dos equipos distintos pero con puntos en común.

En busca de una oportunidad

Cuando se aprecia que uno jugador está condenado a no jugar, que pese a los entrenamientos y el trabajo realizados no se cuenta con la confianza del míster, que la afición no le respalda; lo más fácil es cambiar de equipo. Pero en ocasiones existen ciertos vínculos que hacen el cambio más complicado.

Ciudad, familia y amigos. Difícil desprenderse de todo a vez. Mejor si se cambia, pero se mantiene la cercanía.

Todo por el fútbol

Desde porteros hasta delanteros. Todas las líneas de juego han viajado de San Sebastián a Pamplona con la única intención de jugar a fútbol. Dos equipos cercanos, que este fin de semana necesitan hacerse con los tres puntos por distintos motivos.