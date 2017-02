Análisis del rival: Osasuna reacciona tras los cambios

Oier realiza una entrada a Iñigo Martínez en el partido de ida. Foto: La Liga

Osasuna visita este domingo el estadio de Anoeta en su particular camino de finales hasta la jornada 38. Los rojillos llevan necesitados de puntos desde el principio del campeonato, ya que han estado en descenso prácticamente toda la temporada. En la última jornada abandonaron el farolillo rojo, pero todavía se encuentran empatados con el Granada en su particular lucha por no ocupar la última posición.

Con la salvación a ocho puntos y con tan solo diez en su haber tras 20 encuentros, los navarros necesitan cuajar una gran segunda vuelta para no volver a Segunda, de donde vinieron el año pasado tras unos buenos playoffs donde ganaron los cuatro partidos necesarios para ascender.

David García remata acrobáticamente un balón en el partido de ida. | Foto: La Liga

Cambio de filosofía

Osasuna realizó once fichajes este verano

Tras lograr el casi imposible ascenso la temporada pasada con un equipo repleto de canteranos y jugadores del filial, Osasuna cambió casi por completo su filosofía. En el mercado estival los navarros, a pesar de no contar con un gran presupuesto, quisieron reforzar ampliamente el equipo de cara a conseguir la salvación. Por ello, realizaron hasta once incorporaciones, uno de los equipos con más altas.

Pero las nuevas caras no han logrado el rendimiento necesario. De todos ellos (Sergio León, Causic, Clerc, Fausto Tienza, Oriol Riera, Jaime Romero, Javi Álamo, Fran Mérida, Digard, Rivière y Fuentes) tan solo los cinco primeros han logrado hueco en el once inicial. Pero esto no es consecuencia del buen rendimiento ya que, por ejemplo, Oriol Riera no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él. Aunque algún jugador como Sergio León sí que ha sorprendido positivamente a la afición.

Yuri despeja un balón ante Sergio León | Foto: La Liga

Tres entrenadores distintos

El bajo rendimiento del equipo a lo largo de la temporada ha hecho que el actual entrenador, Petar Vasiljevic, sea el tercer técnico que se ha sentado en el banquillo de los rojillos. El serbio, también director deportivo de los navarros, sustituyó a Caparrós, que a su vez fue puesto tras la destitución de Martín Monreal, principal artífice del ascenso.

Con el nuevo preparador, el conjunto pamplonica ha mejorado su imagen de cara al público, pero no así en cuanto a resultados. Han conseguido cuatro empates en cinco partidos, aunque en algunos de ellos como ante Valencia y la semana pasada ante el Málaga, los navarros se han merecido los tres puntos.

Vasiljevic, el día de su presentación | Foto. CA Osasuna

Refuerzos en el mercado invernal

Debido a la mala situación del club, Osasuna acudió al mercado invernal a reforzar la portería, el centro de la defensa y el mediocentro. Para ello, los navarros se hicieron con los servicios de Sirigu, Nikola Vujadinovic y Raoul Loé, estos dos últimos ex-jugadores de la entidad rojilla.

Sin duda la incorporación más sorprendente fue la del portero italiano. Tras la lesión de Nauzet Pérez, Mario Fernández se había hecho con la titularidad. Pero errores de gravedad como el del pasado viernes ante el Málaga además de la lesión del canario, hicieron que se buscase un nuevo guardameta. Sirigu fue el elegido, y tras convencer al Paris Saint Germain para conseguir su cesión tras una estancia escasa de minutos en el Sevilla, será el que ocupará la portería visitante en Anoeta.

En los casos de Vujadinovic y Loé, la directiva rojilla estuvo atenta a sus rescisiones de contrato para recuperar a ambos. El defensa serbio fue muy querido en Pamplona durante la temporada de la agónica salvación en Segunda y viene a reforzar una parcela donde Unai y David García han bajado el nivel. Por su parte, Loé viene a dar más opciones para el mediocentro donde ya se han afianzado Fausto Tienza, Causic y el veterano Roberto Torres.

Juanmi celebra uno de los goles del partido de ida. | Foto: La Liga

El principio del precipicio

La Real ya ganó por 0-2 en El Sadar

Osasuna vivirá este domingo en Anoeta su posible primer paso al precipicio. Los rojillos no disfrutarán de un partido fácil ante la Real, que ya les ganó en El Sadar por 0-2 haciendo uno de los peores partidos de la temporada. Además se encontraran con un conjunto realista combativo, que querrá dar a su afición una alegría tras las derrotas del Camp Nou y del Bernabéu.

El conjunto navarro tendrá que comenzar a sumar de tres en tres para no resbalar y caer antes de tiempo, ya que se les antoja un calendario realmente difícil. Real Sociedad, Real Madrid, Celta y Espanyol serán sus rivales en febrero. Encuentros de altura para un equipo necesitado.