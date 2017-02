Jugar y competir

Google Plus

Osasuna - Real Sociedad de la primera vuelta. Foto: Óscar Alonso (VAVEL)

Las primeras vueltas de la Liga siempre son muy distintas de las segundas. Los 20 equipos de la Primera División empiezan la temporada tratando de encajar los últimos fichajes en el puzle de su esquema de juego. Los entrenadores buscan implantar un estilo e, incluso en las derrotas, parecen encontrar el camino por el que seguir. “Debemos aprender de los errores” o “si seguimos jugando así acabaremos ganando partidos” son frases que se escuchan con frecuencia a los entrenadores al inicio de la competición.

Los primeros síntomas de que la temporada ya ha arrancado suelen darse cuando empiezan las expulsiones de entrenadores. Los nervios van adueñándose de los directivos de los clubes y se busca corregir direcciones. Pero parece que aún hay tiempo para construir un equipo y se sigue pensando en corregir errores y mejorar partido a partido. Llegados al final de la primera vuelta los objetivos de cada equipo ya están redefinidos y, salvo remontadas heroicas o hundimientos inesperados, todos saben por qué van a luchar hasta final de temporada.

Es en ese momento cuando ganar cada punto empieza a hacerse más difícil. Los que pelean por los puestos europeos saben que un tropezón puede resultar definitivo y los que tratan de aferrarse a la Primera División son conscientes de que cada punto vale como un tesoro. Los nervios van extendiéndose por las gradas, los banquillos y también el césped y el juego de los equipos se ve influenciado por ello. El estilo de juego, la idea, son términos que van desapareciendo de los discursos de entrenadores y jugadores, al tiempo que se va hablando, cada vez más, de los puntos obtenidos, de rivales directos, del puesto en la clasificación… Poco a poco los equipos van preocupándose por competir, los entrenadores dejan de pensar a largo plazo y los aficionados ya no exigen buen fútbol; tres puntos son tres puntos.

Pelear por Europa

Después de 20 jornadas la Real se encuentra situada en una posición en la que sabe que su pelea va a ser por Europa, bien sea la Champions o la Europa League. El equipo de Eusebio ha demostrado de sobra que ha adquirido un estilo de juego, el entrenador ha sabido transmitir a los jugadores una idea y estos están sabiendo aplicarla. La Real juega al fútbol y lo hace muy bien, pero entramos en las jornadas en las que competir se va a ir haciendo cada vez más importante y, en ese aspecto, el equipo despierta algunas dudas.

En la eliminatoria de Copa frente al Barcelona y el último partido de Liga frente al Madrid, la Real ha sido capaz de apoderarse del balón y superar en posesión a sus rivales en los tres enfrentamientos. Es un buen síntoma, dado que el estilo de la Real se basa en ser dueño de la pelota. Pero no deja de ser preocupante que los txuriurdin hayan perdido los tres partidos, incluso en algún caso han estado lejos de vislumbrar la victoria. A la Real le ha costado competir.

El Osasuna que saltará al césped de Anoeta va a ser muy diferente del que jugó en el Sadar el pasado agosto. No se espera que los rojillos desplieguen un fútbol virtuoso, pero, a buen seguro, pelearán cada balón como si fuera el último y tratarán de compensar con garra y empuje lo que no puedan lograr con juego. Los navarros encaran la segunda vuelta de la Liga obligados a puntuar y ya no van a pensar en jugar y sí en competir. Así será con todos los rivales que se vaya encontrando la Real de aquí a final de temporada y la tensión irá creciendo a medida que se acerquen las últimas fechas.

Los txuriurdin cuentan con la ventaja de haber adquirido un estilo de juego y deben seguir imponiéndolo en cada partido, pero los rivales les van a exigir cada vez más y, para lograr el objetivo de llegar a Europa, van a tener que dar un poco más. Hasta ahora la Real ha demostrado que sabe jugar, pero en la segunda vuelta también va a tener que saber competir.