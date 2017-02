Previa Real Sociedad - Osasuna: Europa y descenso se dan cita en Anoeta

Google Plus

Previa Real Sociedad - Osasuna | Fotomontaje: Anxo Rei - VAVEL

A la Real Sociedad le toca remontar el vuelo tras dos derrotas consecutivas a domicilio contra FC Barcelona y Real Madrid. La primera de ellas, en el Camp Nou, supuso la eliminación realista de la Copa del Rey, que era hasta ahora uno de los grandes objetivos de la presente temporada. Ese barco ya zarpó. Ahora solo queda la Liga y toca centrarse en ella. Los de Eusebio recibirán este domingo, a las 18:30 horas, a un Osasuna muy necesitado de puntos y de una victoria que les aire en la clasificación y aúpe su moral. Es, sobre el papel, un partido ideal para reponerse y volver a la senda de la victoria, pero más vale ser cauto, porque este Osasuna no es el que era, ha despertado.

Los navarros continúan en puestos de descenso, son penúltimos con tan solo 10 puntos, pero han mejorado paulatinamente desde la llegada de Petar Vasiljević al banquillo. Con el nuevo preparador, el conjunto pamplonica ha mejorado su imagen de cara al público, pero no así en cuanto a resultados. Han conseguido cuatro empates en cinco partidos, aunque en algunos de ellos como ante Valencia y la semana pasada ante el Málaga, los navarros se han merecido los tres puntos. Ahora necesitan una victoria que confirme la reacción y la buscarán con ahínco en Anoeta. Sería la segunda de la temporada para los rojillos, tras ganar un solo partido en toda la primera vuelta, contra el Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa.

No obstante, la Real es quinta y eso no es casualidad, se trata de un partido que los de Eusebio deben sacar adelante sí o sí para continuar en la lucha por la cuarta plaza. Para ello será fundamental amortizar las posesión de balón, no solo tenerlo, sino crear ocasiones que rompan la frágil defensa de Osasuna.

Antecedentes

En el partido disputado en El Sadar esta misma temporada la Real Sociedad se llevó los tres puntos en un partido gris que decantó la mayor eficacia y contundencia de los donostiarras. Un gol de Juanmi al filo del descanso y otro en propia puerta de Unai poco antes de finalizar el choque bastaron para que los realistas cerrasen la vitoria

En lo que a partidos disputados en Anoeta se refiere, la Real endosó a Osasuna un 5-0 en su último enfrentamiento, el 2 de noviembre de 2013. El balance de resultados en los 74 partidos disputado en toda la historia es de 36 victorias para los txuriurdin, 18 empates y 20 victorias por parte de los rojillos. Un ligero dominio de la escuadra txuri urdin y nada que ver con la actual situación por la que atraviesan ambos equipos, con una Real Sociedad que pelea por entrar en Europa, mientras que Osasuna lucha por no descender al abismo de la segunda división. Cabe destacar en este repaso de resultados curiosos que el que más se ha sucedido a lo largo de la historia ha sido la victoria txuri urdin por 1-0, resultado que se ha repetido hasta en diez ocasiones

Convocatoria

El equipo donostiarra no podrá contar con Iñigo Martínez, quien vio la doble amarilla el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, a éste se suman las ausencias por lesión de Carlos Martínez, Mikel González, Imanol Agirretxe y Markel Bergara. Por tanto, Eusebio ha llamado a los siguientes jugadores para enfrentarse a los rojillos en Anoeta:

Vasiljevic también ha proporcionado la convocatoria para el choque del domingo. No estará Oriol Riera, titular habitual, al arrastrar unas molestias y el técnico ha descartado por decisión técnica a Juan Fuentes y los canteranos Olavide, Buñuel, Otegui y Márquez. Sí ha entrado Salvatore Sirigu, uno de los fichajes invernales de los navarros, que estrenará convocatoria contra la Real. La lista completa de Osasuna es la siguiente: Tano, David García, Oier, Sergio León, Causic, R. Torres, Berenguer, Rivière, Fausto Tienza, Unai García, Jaime, Fran Mérida, Kenan, De las Cuevas, C. Clerc, Sirigu, Juan Pérez e Imanol García.

Declaraciones de los entrenadores

Eusebio Sacristán ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar del choque ante Osasuna y de la situación del equipo en general. Analizando el primer tramo de la temporada el técnico de La Seca admite que, "nuestro objetivo es mejorar la primera vuelta. Es un gran objetivo, porque mejorando en el día a día, nuestras prestaciones y nuestro rendimiento, los números tiene que mejorar y si hablamos de eso tenemos que aspirar a todo, entonces ese tiene que ser nuestro objetivo mejorar al máximo". La baja de Iñigo Martínez será clave en el encuentro del domingo, pero Eusebio ha querido resaltar que "tenemos futbolistas que cuando han jugado han rendido, y eso nos da confianza".

Sobre el rival, el entrenador realista considera que "es un rival que ha recuperado síntomas positivos en su competitividad". ​La clave en el encuentro será "trabajar muy duro para mantener y subir el nivel. Para recoger frutos tenemos que apretar y mejorar".

Petar Vasiljević, por su parte, también habló ante los medios de comunicación y recalcó que, "en este momento y por encima de todo está el equipo. Mañana saldremos a por el partido y a jugar de tú a tú". El técnico de Osasuna también alabó a la Real y dijo lo siguiente sobre el conjunto guipuzcoano: "Considero que la Real Sociedad juega muy bien, ya se ve ren la clasificación. Posee buenos jugadores y juega bien tanto en casa como fuera. Es un equipo muy completo y equilibrado en todos los aspectos. Sale bien desde atrás y elabora bien las jugadas, es muy versátil aunque todos podemos ganar y perder en esta liga. Nosotros buscaremos nuestras oportunidades en el partido".