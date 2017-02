Victoria con muchos "peros"

Google Plus

Raúl Navas celebra el tanto del empate. Foto: LaLiga

Nadie dijo que entrar en Europa sería fácil. Con la segunda vuelta en marcha, todos los equipos buscan sumar puntos con urgencia para cumplir con sus respectivos objetivos. Osasuna fue un rival muy digno en la apocalíptica tarde lluviosa de San Sebastián, azotada por un temporal de viento y frío que condicionó la práctica del fútbol durante gran parte del encuentro.

Cuando la lluvia arreció y el viento amainó, la Real mejoró con creces, y tiró de casta y orgullo para sumar tres puntos importantísimos. Primero Raúl Navas, con un remate ajustado de cabeza, más tarde Vela, tras recibir una gran pared de Mikel Oyarzabal, y poco después por mediación de Juanmi, un revulsivo de categoría, que con el tanto de ayer suma nueve goles esta temporada.

Pero el triunfo tuvo muchos “peros”, muchos errores a corregir que no deben ocultarse con la consecución de los tres puntos. Y es que la Real rindió muy por debajo de su nivel en la primera mitad. Si bien las condiciones climatológicas no eran las más adecuadas, condicionaron el desarrollo del encuentro por partes iguales, por lo que no debe usarse como argumento a la hora de calificar los primeros 45 minutos de los jugadores de Eusebio Sacristán.

La Real fue un equipo muy plano, sin ideas y sin convencimiento, desesperado ante la gran disposición táctica de los rojillos en la primera mitad. La medular realista fue incapaz de sujetar las internadas de Miguel De Las Cuevas, Berenguer y Clerc llevaron el peligro por las bandas, y Kenan Kodro, jugador formado en Zubieta, anotó su segundo gol de la temporada, primero ante el que fue su ex-equipo, a pesar de que nunca llegó a debutar con la primera plantilla.

La desesperación era total en la grada. Las grandes rachas de viento y frío hicieron de la estancia sobre la grada del respetable todo un infierno. El juego del equipo dejó mucho que desear y la remontada era algo difícil de prever, sobre todo viendo que con Eusebio en el banquillo, la Real solo había vencido en una ocasión (ante el Eibar por 2-1 en diciembre de 2015).

Mejora notable tras la vuelta de vestuarios

Tras la reanudación, la metamorfosis del conjunto vestido de blanquiazul fue total. El equipo mostró una cara completamente distinta, tirando de juego, pero sobre todo, de casta, ante un equipo que pagó el esfuerzo realizado en los primeros 45 minutos. Álvaro Odriozola fue reflejo de la casta de la que hizo gala su equipo tras la hora de juego. Una acción suya desató el tanto del empate, tras un centro desde la esquina de Carlos Vela, que Raúl Navas empujó a la red con un testarazo tras un toque también de cabeza de Willian José.

La Real ya había generado peligro por los costados, con Yuri y con Oyarzabal. No hubo acierto en la traca final, pero la Real estaba decidida a ir a por su presa, el peligro acechaba con cada balón que cercaba el área rival. La presencia de Zurutuza le dio otro aire a su equipo, algo que trató de contrarrestar el técnico Vasiljević con la presencia del talentoso Roberto Torres en el centro del campo.

A la media hora de juego, con la Real dispuesta a adelantarse en el luminoso, apareció la figura de Carlos Vela, jugador que no tuvo demasiada presencia en el ataque de su equipo. El azteca tiró la pared con Oyarzabal y definió con un disparo ajustado casi desde el suelo. Para la traca final, apareció Juanmi Jiménez aprovechando un gran pase de Willian José para definir con un disparo cruzado, cuando no llevaba ni medio minuto sobre el césped.

Sergio León recortó distancias al minuto del tanto de Juanmi, pero Osasuna no fue capaz de llevarse los tres puntos, si bien Jaime tuvo una gran ocasión en una intervención espectacular de Gerónimo Rulli. La Real sostuvo el resultado en la recta final, momento en el que se fue la luz sobre el feudo donostiarra, si bien el encuentro pudo finalizar sin ningún problema.