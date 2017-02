Aritz Elustondo: "No nos tenemos que relajar"

Google Plus

Aritz Elustondo durante el entrenamiento | Fuente: Real Sociedad

Los entrenados por Eusebio Sacristán se han entrenado esta mañana en el José Luis Orbegozo a las 11:00 horas en una sesión a puerta abierta, pensando ya en el encuentro de Liga del próximo viernes ante el RCD Espanyol. La ausencia más importante durante el entrenamiento de hoy ha sido la de Iñigo Martínez, debido a un proceso respiratorio vírico. El equipo dispondrá de dos sesiones más a puerta cerrada antes de su visita a Barcelona.

Declaraciones de Aritz Elustondo

Al finalizar el entrenamiento de hoy, Aritz Elustondo compareció ante los medios de prensa donde el defensa analizó varios temas como la magnífica remontada del equipo ante el Osasuna la pasada jornada, la regularidad para seguir aspirando a puestos europeos, la competencia por la titularidad y el próximo partido de Liga ante el Espanyol.

En cuanto al encuentro ante el Osasuna, el defensor de la Real Sociedad dijo: “Estoy muy contento, el partido se puso feo y puede que nadie se esperara que el partido se pusiese así pero hay que sentirse orgulloso de cómo le dimos la vuelta y de los tres puntos que conseguimos”.

Por otro lado, el guipuzcoano también quiso hacer referencia a la buena regularidad que está mostrando el equipo en la temporada. “Está claro que no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir día a día trabajando en los entrenamientos y luego intentar salir al campo a conseguir los tres puntos y a hacerlo lo mejor posible. Hasta ahora, el equipo lo ha demostrado y está capacitado para seguir demostrándolo”, declaró Aritz, que también opinó sobre la competencia que hay en el equipo para conseguir la titularidad. El de Beasáin añadió que: “Todos queremos participar y, la verdad, es que este año está caro jugar pero tenemos una plantilla muy amplia y cualquiera que entre puede demostrar que está ahí para algo. El ritmo de competición se va notando, intento trabajar día a día en los entrenamientos para conseguir un puesto en el once y cuando me toque salir al campo, intentar demostrar también que estoy ahí”.

Por último, el jugador también quiso analizar el buen estado de forma que atraviesa el conjunto “periquito”, el siguiente rival de la Real Sociedad. “Están consiguiendo muchos puntos y nos lo van a poner muy difícil pero entre semana lo trabajaremos e intentaremos ir a Barcelona a conseguir la victoria” declaró el defensa realista.