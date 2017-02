No es hora de elegir

Zurutuza y Granero en el partido que enfrentó a la Real con el Celta de Vigo / Imagen: Real Sociedad

Todo aficionado al fútbol lleva un entrenador dentro y todo seguidor de un equipo, trata de buscar un culpable cuando las cosas no salen todo lo bien que nos gustaría. Los aficionados de la Real no son distintos a los demás y siempre se han vivido debates acerca de la titularidad de algunos jugadores.

Lo que este año es diferente en el entorno txuri-urdin respecto a otros equipos y otras temporadas, es que las cosas en San Sebastián marchan viento en popa.

Las críticas, cuestiones, alternativas y propuestas son lógicas cuando el enfado y la impotencia están presentes, pero el aficionado de la Real Sociedad, esta temporada tiene motivos para olvidarse de esos temas y centrarse en disfrutar y ver las cosas de otra manera.

Zurutuza o Granero

Parece que esta semana esta es la cuestión a debate. Da la sensación de que si no hay conflicto no hay fútbol. Las fechas de la Copa, las estafas arbitrales, los precios de las entradas y para una semana que se avecinaba tranquila tras la remontada ante los navarros; ahora se conoce que hay que comparar a Zurutuza y Granero.

Bueno pues si es así, hágase la comparación, pero hágase como se hace con todos los jugadores. Mirando toda la temporada y no sólo cuarenta y cinco minutos.

Si algo ha demostrado la Real esta temporada es que todo el mundo es útil. Los titulares, los suplentes, los chavales del Sanse... Eusebio ha recurrido a todos ellos y el resultado siempre ha sido óptimo: el estreno de Odriozola, las sustituciones a Iñigo Martínez cuando el defensa no ha jugado, las rotaciones en Copa ante el Villarreal...

Ha habido momentos de flaqueza y malos partidos, pero también los ha habido buenos y no es justo, ni bueno para el equipo andar buscando siempre algo con lo que estar disconforme.

Eusebio manda

El entrenador que decidió poner a Granero en el once titular ante Osasuna es el mismo entrenador que ha llevado a la Real hasta la quinta posición en la tabla clasificatoría; el mismo que ha mandado a Pardo cedido al Betis y el que el año pasado dejó al equipo en un puesto mediocre o lo salvó del descenso, según se mire.

Las decisiones de un entrenador siempre van a ser cuestionadas, pero quizás este año en el entorno realista deberían estar más calmados y disfrutar de la temporada que está haciendo el equipo.

Culpar a Granero de ir perdiendo y otorgarle los méritos de la remontada a Zurutuza no es justo. No lo es ni para Granero, ni para los otros diez jugadores que estaban en el terreno de juego el pasado domingo.

Algo cambió con la entrada del pelirrojo al campo, pero por eso no hay que echar al traste el trabajo de Granero, en la que posiblemente sea su mejor temporada desde que llegó a San Sebastián.

Es trabajo de Eusebio confeccionar el once perfecto para cada partido y ese once es posible que no deba ser el mismo cada jornada, y si lo es, la lógica dice que el juego de cada jugador variará de un partido a otro. A los aficionados realistas este año les toca disfrutar y tomarse tiempo. No querer correr y valorar positivamente los logros del equipo.

Ya llegará el final de temporada y entonces se hará balance de lo conseguido por el club y de las aportaciones de cada jugador. Hasta ese momento todos son realistas y defienden los colores de la club. Respetar y disfrutar de los aportes de cada uno de ellos es lo que toca ahora.