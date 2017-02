Rulli fue clave en la victoria contra Osasuna

Google Plus

Rulli fue clave ante Osasuna. Foto: Dani Mullor - VAVEL

La Real Sociedad remontó el vuelo tras dos derrotas consecutivas contra FC Barcelona – en Copa del Rey – y Real Madrid – en la Liga Santander – y venció por 3-2 a Osasuna el pasado domingo en Anoeta. No fue, sin embargo, un encuentro fácil para los de Eusebio Sacristán. Los navarros se adelantaron en el marcador en la primera parte con un gol de Kenan Kodro y estuvieron a punto de igualar el choque en los últimos minutos del partido. No lo hicieron, en gran parte, debido al buen hacer de Gerónimo Rulli, que brilló y fue clave en un par de acciones que pudieron alterar drásticamente el devenir del encuentro.

Minutos antes de marcar el tanto inicial del partido, Kodro tuvo otra ocasiones clara de gol al quedarse totalmente sólo delante del guardameta txuri-urdin. No marcó, al sacar Rulli una pierna milagrosa que salvó a la Real momentáneamente. De igual manera, ya con 3-2 en el marcador y poco después de recortar distancias con un golazo Sergio León, el argentino volvió a aparecer en el momento idóneo para ayudar a su equipo. En la banda derecha, al borde del área, Jaime recortó a Yuri y disparo un chut potente y colocado que parecía colarse por la escuadra derecha de la portería realista. No lo hizo, ahí apareció la mano de Rulli que desvió ligeramente el balón antes de que éste pegase en el travesaño. Sí, encajó dos goles, pero Rulli volvió a ser clave para la consecución de la victoria.

Estas actuaciones, no obstante, son un arma de doble filo, en cierto sentido. Y es que Pep Guardiola continúa sin encontrar a su portero para el Manchester City y no pierde de vista a Rulli. Tras prescindir de Joe Hart, cedido al Torino a pesar de haber sido titular en temporadas anteriores, Claudio Bravo era la gran apuesta del catalán para defender la portería citizen pero el chileno no acaba de cuajar en Inglaterra. Bravo ha sido muy criticado por los medios anglosajones casi desde principios de temporada y Guardiola ha terminado por alinear a Willy Caballero de inicio en los dos últimos partidos del City en al Premier League. Son ambos, además, porteros de cierta edad – Bravo tiene 33 años y Caballero 35 -.

Así pues, en Inglaterra han cobrado fuerza los rumores de un interés del Manchester City por fichar a Gerónimo Rulli cuanto antes. Rulli llegó cedido a la Real el pasado verano y fue fichado como tal durante el mercado invernal, firmó hasta junio de 2022, desembolsando el club guipuzcoano 7 millones de euros a cambio del 70% de los derechos del portero y comprometiéndose a pagar un millón más durante los siguientes tres años. El City, sin embargo, posee una opción de recompra por 14 millones de euros y podría ir a por él en verano.