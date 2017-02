Concha, Bautista y Gaztañaga apenas cuentan

La lesión de Willian José ofrece una oportunidad de oro a Bautista. Foto: Mª José Segovia / VAVEL

La Real Sociedad está completando una gran campaña, es 5º en la clasificación y continúa peleando por alcanzar los puestos de Liga de Campeones que cierra el Atlético de Madrid con 1 punto más que los donostiarras, y el equipo rebosa de ilusión. Sí, las cosas marchan bien para la Real, pero no, sin embargo, para todos los realistas. La exigencia de tener que vencer todos y cada uno de los choques a disputar ha llevado a Eusebio Sacristán a rotar poco o nada y hay debido a ello jugadores que apenas cuentan con oportunidades en La Liga Santander. Es el caso de David Concha, Jon Bautista y Jon Gaztañaga, 3 futbolistas que se encuentran en situaciones muy diferentes pero que tienen un denominador común que los une: La escasez de minutos.

Jon Gaztañaga eligió el pasado verano quedarse en la Real y tratar de luchar por un puesto en el club que se formó tras salir en calidad de cedido años atrás. No hay tenido éxito hasta el momento, aunque tampoco han ayudado las lesiones musculares que ha acarreado durante gran parte de la temporada. 'Gazta' volvió a jugar con la elástica blanquiazul el pasado mes de diciembre, en Copa del Rey, contra el Valladolid, pero no está contando con la confianza de Eusebio. En 2017, el mediocentro sólo ha jugado 1 partido en La Liga, al sustituir a Canales en el tramo final del choque contra el Celta - victoria de la Real por 1-0 - y disputar los últimos 10 minutos. La cesión de Rubén Pardo al Betis le hace ganar, en teoría, enteros en la rotación, pero su situación no ha variado en absoluto y su futuro parece incierto al tener por delante a Illarramendi, Zurutuza, Canales y Granero.

Las situación de David Concha es similar al de su compañero. El cántabro fichó por la Real Sociedad en 2015 y se ganó formar parte de la plantilla durante la pretemporada tras ser cedido al Numancia la pasada campaña. Comenzó el curso con fuerza, fue titular en el estreno liguero contra el Real Madrid, pero se ha diluido y no ha vuelto a jugar de inicio. Concha volvió a disputar unos minutos contra el Espanyol la pasada jornada, había jugado por última vez el 5 de diciembre, al entrar en lugar de Oyarzabal en el tiempo de prolongación. Se ha visto perjudicado por la decisión de Eusebio de no rotar a sus jugadores y al gran nivel mostrado por éstos, pero, a pesar de contar con pocos minutos, el club optó por no ceder al joven futbolista durante el mercado invernal.

Jon Bautista tampoco ha disputado demasiados minutos, ninguno en 2017, pero es el que más posibilidades tiene de revertir su situación. El delantero lleva alternando durante mese entre ser convocado con el primer equipo y jugar con el Sanse y su irrupción ha sido uno de los aspectos positivos de la temporada, uno más. Es joven y tiene tiempo todavía. Además, la reciente lesión de Willian José le otorgará más oportunidades de entrar en la convocatoria y disputar minutos. Juanmi era, hasta ahora, el revulsivo principal de la segunda unidad realista, mientras que el brasileño ejercía normalmente de '9'. El malagueño será ahora la referencia ofensiva de la Real, pero la falta de alternativas para suplirlo brinda una oportunidad de oro para Bautista.