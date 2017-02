Previa Real Sociedad - Villarreal: la pelea por la Europa League se juega en Anoeta

Previa Real Sociedad - Villarreal | Fotomontaje: Anxo Rei - VAVEL

​El equipo txuri urdin se enfrenta ante su más inmediato perseguidor en La Liga este domingo.​ Sin embargo, los realistas se encuentran en la quinta posición a cinco puntos del Villarreal, el rival que visita Anoeta este fin de semana, y las sensaciones que está dejando el equipo son positivas, después de la última victoria en el RCDE Stadium contra el Espanyol, venciendo con una idea de juego convincente y un dominio claro en los encuentros. El encuentro de este domingo las 12:00 horas en Anoet​a​, es una ocasión idónea para alejar al equipo castellonense del quinto puesto, y por qué no soñar con la cuarta posición que está a tan sólo un punto​, y pertenece al Atlético de Madrid en estos momentos, un equipo que no está al nivel de otras temporadas y tiene otra competición entre semana como es la Champions League, que supone un desgaste superior a los jugadores.

El Villarreal visita Anoeta en sexta posición con 36 puntos a cinco de la Real Sociedad y saca uno tanto al Eibar como al Athletic, el séptimo y octavo clasificado de La Liga respectivamente. ​El equipo dirigido por Fran Escribá no se encuentra en una buena dinámica, y después del último empate contra el Málaga en El Madrigal, y el varapalo de la Europa League contra la Roma en su estadio, donde cayó estrepitosamente por un cero a cuatro contundente, debe revertir su situación. ​El submarino amarillo, parece haber perdido la solidez defensiva que le caracterizaba, aunque Asenjo es el guardameta que menos goles ha encajado de Primera División. Además, no es un equipo muy goleador al anotar 29 goles en 22 jornadas, y le cuesta remontar los partidos.

Antecedentes

En el partido de la primera vuelta el Villarreal se impuso por dos goles a uno, en un encuentro en el que los castellonenses ganaron gracias al doblete del delantero italiano Nicola Sansone.​Yuri Berchiche anotó el único gol realista en El Madrigal que no sirvió para que consiguieran si quiera un punto fuera de casa.

En cuanto a antecedentes en Anoeta se refiere,​ el último partido entre ambos fue en la ida de los octavos de final de la Copa, donde el conjunto de Eusebio ganó por tres goles a uno al submarino amarillo. Sin embargo, en la competición liguera la última vez que se midieron la victoria fue para el Villarreal por dos goles a cero, con dos goles del actual jugador del FC Barcelona Denis Suárez. El balance global de los encuentros disputados entre ambos clubes, es favorable al Villarreal, con 13 victorias castelloneses, 12 empates y 7 victorias realistas.

Convocatoria

Eusebio Sacristán ha ofrecido la lista de 18 convocados para recibir al Villarreal el domingo en Anoeta. El técnico lasecano ha convocado a todos los disponibles salvo Elustondo, Gaztañaga y Bardají las únicas bajas por decisión técnica. Markel, Agirretxe, Willian José y Carlos Martínez son baja por lesión.

La lista es la formada por: Rulli, Mikel, Illarra, Iñigo, Juanmi, Granero, Xabi Prieto, Carlos Vela, Toño, Canales, Zurutuza, Oyarzabal, Yuri, Zaldua, R. Navas, Concha, Bautista, Odriozola.

Convocatoria de la Real Sociedad contra el Villarreal | Fuente: Twitter Real Sociedad

Fran Escribá también ha ofrecido la lista de 18 convocados para viajar a San Sebastián, de la que se ha caído el sancionado Roberto Soriano, que fue expulsado el pasado domingo ante el Málaga. La principal novedad es la vuelta a una convocatoria del delantero valenciano Roberto Soldado, después de estar seis meses apartado del equipo por romperse el cruzado en el mes de agosto.

Convocatoria del Villarreal para el domingo 19 en Anoeta

La lista de convocados la forman los siguientes jugadores: Asenjo, Mario, José Ángel, Musacchio, Víctor Ruiz, Cheryshev, Jonathan dos Santos, Soldado, Jaume Costa, Álvaro, Trigueros, Adrián López, Rodrigo, Bakambu, Sansone, Samu Castillejo, Bruno y Barbosa.

Declaraciones de los entrenadores

Eusebio Sacristán compareció el viernes pasado ante los medios de comunicación, para analizar al próximo rival que visitará Anoeta el domingo 19 a las 12:00 horas. ​El técnico vallisoletano resaltó que "es un equipo de mucho nivel, y mucha calidad". ​Además, el Villarreal viene de perder por cero a cuatro contra la Roma en Europa League, y Eusebio avisa de que "es un equipo herido en su orgullo",​ por lo tanto "debemos estar atentos y concentrados".

Fran Escribá también compareció para ofrecer la previa del partido del domingo, en una comparecencia en la que reconoció y compartió la decepción tanto de jugadores como de aficionados tras la derrota sufrida el jueves ante la Roma, lo que no significa que su equipo no está capacitado para vencer a equipos de nivel alto: "no hay que pensar que este equipo no puede hacer buenos resultados contra estos equipos que vienen, contra estos rivales de nivel. Lo ha hecho antes y lo puede hacer ahora".

Además, alabó a la Real, rival del domingo, refiríendose a la misma como "un equipo que tiene pocas debilidades, para estar arriba todo el año como está, debilidades tiene pocas. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, por eso está donde está".

