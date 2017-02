Google Plus

Igor San Miguel: "Sabíamos que eran fuertes a balón parado"(Imagen: Real Sociedad)

La Real Sociedad viajó a Badajoz con la intención de recortar distancias y entrar de lleno en la lucha por un puesto en la Copa de la Reina, más cuando el encuentro se iba a jugar ante el rival que precedía a las donostiarras en la clasificación. Igor San Miguel y sus jugadoras habían preparado de forma concienzuda el encuentro, tanto es así, que sabían que tenían que cerrar las jugadas a balón parado del Santa Teresa, muy fuertes en este tipo de situaciones.

Pero una cosa es la teoría y otra, mucho más difícil, llevar a la práctica tu estrategia y te dé resultado y, esta vez, las txuri-urdin fallaron en no conceder ocasiones a las extremeñas y cayeron derrotadas por un gol a cero. Igor San Miguel hacía el siguiente análisis del partido: "El encuentro ha sido muy competido. En el comienzo de la primera mitad hemos tenido un par de ocasiones, pero no hemos acertado. Sabíamos que el Santa Teresa es un equipo fuerte en jugadas a balón parado y así han conseguido el gol. Ha sido una auténtica pena”.

Jugadoras de la Real Sociedad y el Barcelona disputan un balón de cabeza (Imagen: Giovanni Batista)



Las txuri-urdin están gafadas ante la portería rival esta temporada

Lo más preocupante de todo fue que, tras encajar el gol en el minuto 16 de partido, las donostiarras no fueron capaces de, con todo el partido por delante, lograr el gol de la igualada. Y no es que no tuvieran ocasiones, sino que las donostiarras parecen gafadas ante la portería rival.

En este partido, sin embargo, no solo fue la falta de puntería de las txuri-urdin, también tuvo mucho que ver la gran actuación de la guardameta del Santa Teresa, la francesa Mainguy. El entrenador txuri-urdin se lamentaba de las ocasiones marradas por sus jugadoras: "El equipo no ha tenido un buen día de cara a portería. En la segunda mitad hemos dominado el partido, hemos tenido la posesión y también claras ocasiones, pero no hemos acertado”.