Prieto avanzando con el balón. Foto: La Liga

El equipo txuri-urdin sufrió un gol de Samu Castillejo en la última jugada del partido tras haber controlado prácticamente todo el encuentro. Un partido en el que la Real no permitió que el balón se disputara y en el que el Villarreal se dedicó al contraataque. Tras acabar el encuentro con 64% posesión ante el 6 clasificado de La Liga, quién hubiese dicho que el “submarino amarillo”, después de jugar en Europa League ante la Roma y perder por 0-4, se llevaría los 3 puntos. Pero el fútbol no es solo posesión y es por lo que este partido, ha sido un toque de atención para la Real y ha servido para llegar a unas conclusiones.

La más clara conclusión que ha ocasionado este partido es que hay que tirar mucho más a puerta. Hay que probar al portero rival y eso no ocurrió. Tras 90 minutos de juego y 16 remates, los de Eusebio no consiguieron realizar ningún disparo a puerta al disparar 9 fuera y 7 rechazados. Era el primer partido sin su delantero centro titular, William José, y se le echó en falta en esos momentos de asedio en los que no encontraban ninguna forma para inquietar a Sergio Asenjo. Ante estos partidos y sin un referente claro en ataque como es el delantero centro brasileño, la Real debió buscar otras propuestas. Juanmi lo intentó y dispuso de alguna ocasión, pero el de la Seca debió de sacar a un perfil de delantero más fuerte y alto, como es Jon Bautista, para poder buscar centros al área y fijar a los centrales y por consecuencia, la oportunidad de aprovechar segundas jugadas creadas por este. Además, los cambios de Concha y Sergio Canales realizados por el entrenador no ayudaron a que la Real mejorase y dispusiera de acciones claras contra el portero.

La Real realizó un buen encuentro haciendo que completara un total control del balón, utilizando la profundidad de los laterales y una presión adelantada; pero todavía es necesario matizar algunos aspectos en los que el equipo guipuzcoano tiene que mejorar, el tiro a puerta, entre otros.