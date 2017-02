Previa UD Las Palmas - Real Sociedad: hora de reaccionar

Google Plus

Las Palmas - Real Sociedad: Hora de reaccionar. Fotomontaje: Anxo Rei

Las Palmas y Real Sociedad abren la 24ª jornada del campeonato liguero de Primera División. Ambos se han acostumbrado a la inusual pero cada vez más familiar jornada futbolera de viernes, dado que en las últimas fechas acumulan un número importante de encuentros en dicho día.

Con ganas de resarcirse de sus últimas dos derrotas, con la mente puesta única y exclusivamente en sumar los tres puntos, se enfrentarán dos conjuntos que practican un fútbol muy atractivo, y que cuentan con jugadores capaces de ofrecer espectáculo a través del dominio del balón.

El Las Palmas acumula unos números brillantes en su feudo, y es que únicamente Sevilla ha vencido en lograr los tres puntos en el feudo canario. El conjunto de Quique Setién ha sumado 23 de los 28 puntos en su feudo, lo que refleja la importancia que tiene para estos vencer jugando en su feudo. Con la victoria, el conjunto local se acercaría un poco más a Europa, tras la derrota cosechada en La Rosaleda, que parece haber descolocado un poco al conjunto canario.

Precisamente la clasificación a competición europea es la prioridad de una Real venida a más y más esta temporada. La derrota ante el Villarreal no ha llegado en el mejor momento posible, aunque los de Eusebio siguen manteniendo la 5ª plaza, y siguen siendo una amenaza seria en la lucha por entrar en la competición continental por excelencia, la Champions League.

Son muchos los alicientes que trae consigo este enfrentamiento. La expectativa es máxima en ambos casos. Unos por seguir con su supremacía en Gran Canaria, y otros por demostrar que a pesar de caer el pasado domingo, siguen siendo una fuerza a batir en la lucha por entrar en Europa.

Con aires renovados

La llegada de Jesé Rodríguez y de Halilovic ha otorgado aires renovados a la U.D. Las Palmas. El conjunto de Quique Setién se desinfló un tanto a final de año y quedó un tanto alejado de la pelea por entrar en Europa.

Con los refuerzos, el conjunto canario espera certificar sin demasiados apuros una permanencia que no parece que se le vaya a resistir, para poder aspirar a cotas más altas en un futuro cuanto menos, inmediato.

Para Setién, los problemas que el equipo está teniendo para vencer fuera de casa siguen siendo una losa considerable, aunque el fluido y vistoso fútbol que está practicando desde su llegada hace más de un año hace creer con optimismo a su afición de que lo mejor está por venir.

Roque Mesa controla el balón en el último duelo de su equipo en casa. Foto: Laura Santos (Vavel)

Seguir con la buena dinámica en su feudo será importante, es en Gran Canaria donde el conjunto de Setién ha acumulado más puntos esta temporada, un total de 23 de 28 puntos, gracias a las seis victorias y a los cinco empates que acumula hasta la fecha.

Ha sumado los mismos puntos en su estadio que la Real, su próximo rival, pero la mayor diferencia entre ambos está en que los locales han sumado cinco unidades como visitante, por 18 de la Real Sociedad, que ha vencido en 6 de sus 11 desplazamientos esta campaña. Para enfrentarse a la Real, Setién perderá a los lesionados Michel Macedo, Javi Castellano, Marco Livaja y Montoro.

La maldición amarilla

La victoria en el encuentro de ida entre ambos conjuntos supuso mucho más que tres puntos para la Real Sociedad. Fue el comienzo de la era Eusebio en todo su esplendor, fue el partido que trajo consigo el cambio de rumbo de una Real venida a más desde entonces. Además, supuso romper con la racha negativa de resultados ante el conjunto canario, y es que en la Real acumuló una serie de seis encuentros consecutivos sin vencer a la U.D. Las Palmas.

No cabe duda de que la semana en San Sebastián ha estado marcada por la renovación de Eusebio Sacristán. El técnico vallisoletano ha ampliado su vinculación con la Real hasta 2019, una noticia positiva que confirma el buen rumbo que el conjunto blanquiazul está llevando en los últimos meses.

A pesar de que el técnico se ha ganado la renovación por sus propios méritos, en un momento en el que la Real practica un fútbol de mucho nivel, acompañado por los resultados, aún queda mucha temporada por jugarse, y aunque la Real ha puesto los cimientos para obtener una clasificación europea, tiene mucho por construir aún, por lo que cada punto es importante, y más si se trata de un rival de altura como la U.D. Las Palmas.

Los jugadores de la Real celebran uno de los tantos anotados esta temporada. Foto: Oscar Alonso

El conjunto realista llega al encuentro tras caer derrotado a manos del Villarreal el pasado domingo (0-1). La derrota hizo mella en el conjunto realista, ya que además de producirse con un tanto en el tiempo de descuento, supuso torcer el brazo ante un conjunto que fue infinitamente inferior hasta el tramo final del partido.

Los realistas esperan seguir con su buena dinámica lejos de su estadio, donde han vencido en tres de los últimos cuatro desplazamientos (Granada, Málaga y Espanyol). Para ello, Eusebio contará prácticamente con toda su plantilla, a excepción de los lesionados Carlos Martínez, Agirretxe, Markel Bergara y Willian José, que no podrá volver a la que fue su casa la pasada temporada.

Igualdad en los últimos precedentes

La Real Sociedad visita Gran Canaria el próximo viernes para enfrentarse a la UD Las Palmas de Quique Setién. El conjunto realista tratará de resarcirse de la última derrota sufrida en su feudo ante el Villarreal para asentarse aún más en la quinta plaza, tras ver cómo la distancia de cinco puntos precisamente sobre el conjunto castellonense se ha visto reducida a tan solo dos.

Desgraciadamente para los intereses del conjunto realista, el Estadio de Gran Canaria no ha sido precisamente un talismán para los de San Sebastián, y es a lo largo de su historia, ha vencido únicamente en seis de los 32 encuentros que ha disputado ante el conjunto isleño. De las seis victorias, dos se han producido en Segunda División, en los últimos tres enfrentamientos que ambos mantuvieron en la categoría de plata.

En la temporada 2007-2008, el conjunto realista se cobró venganza de la eliminatoria sufrida a manos del conjunto canario, venciendo por dos goles a tres en el encuentro de la 4ª jornada del campeonato liguero de Segunda División. Una temporada después, un tanto desde el punto de penalti del “Loco” Abreu otorgó el triunfo blanquiazul en el encuentro número 22 de la temporada regular de Segunda División.

Dos derrotas en 2015

Si bien los últimos precedentes no eran del todo malos antes de que ambos se vieran las caras en octubre de 2015 (dos victorias y un empate en los tres encuentros anteriores), los dos últimos enfrentamientos oficiales entre ambos en Gran Canaria tuvieron un sabor muy amargo para el conjunto donostiarra.

El primero de ellos, la derrota por dos a cero, le costó el cargo al escocés David Moyes. El equipo ofreció una imagen muy mala, lejos de la buena versión ofrecida una semana antes ante el Celta de Vigo, y calló derrotado en una de las peores actuaciones de los últimos tiempos.

Con Eusebio en el banquillo, la Real no pudo cobrarse venganza, y a pesar de adelantarse con un tanto de Bruma, cayó derrotado por dos a uno en el encuentro de ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Días más tarde, la Real consumaría la eliminación del torneo del K.O. tras empatar a uno en Anoeta. El balance ante la U.D. Las Palmas la pasada temporada fue de lo más decepcionante, con un empate en el partido de Copa y tres derrotas, entre ellas, las dos de los enfrentamientos correspondientes a la competición liguera.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2001-2002 19 U.D. Las Palmas 0-0 Real Sociedad 2007-2008 4 U.D. Las Palmas 2-3 Real Sociedad 2008-2009 22 U.D. Las Palmas 0-1 Real Sociedad 2009-2010 1 U.D. Las Palmas 1-1 Real Sociedad 2015-2016 11 U.D. Las Palmas 2-0 Real Sociedad

Con las renovaciones a cuestas

En su comparecencia previa, Quique Setién declaró que "su estado anímico y el del equipo es bueno" y añadió lo siguiente: "No hemos perdido la ilusión por los resultados adversos". Así mismo, el técnico cántabro reconoció la dificultad del duelo. "Nos espera un partido complicado frente a un equipo similar al nuestro y que tiene las ideas muy claras en cuanto al juego. Creo que el encuentro será igualado".

Durante su comparecencia, en la que anunció "cambios con respecto al equipo que jugó en Málaga", quiso señalar que "no a modo de castigo a quién salga, sino para intentar mejorar algunos aspectos y refrescar algunas parcelas del equipo".

Por último, Setién no quiso entrar a hablar demasiado sobre su renovación con el conjunto canario: "No hay novedades en cuanto a mi renovación, la pelota está en posesión del club y espero que me la devuelvan".

Setién en rueda de prensa. Foto: UD Las Palmas

Eusebio Sacristán, por su parte, ha tenido más trabajo esta semana en cuanto a comparecencias, pues a hace pocos días renovó su contrato y , como es evidente, habló sobre ello. “Me siento muy a gusto en el club y muy ilusionado con lo que podemos hacer en el futuro. Seguir aquí me llena de alegría. Todo lo que me está dando el Club y la afición lo compensaré con trabajo para darles alegrías”, declaró el entrenador vallisoletano.

Sobre el conjunto amarillo, Eusebio quiso también alabar a su contrincante afirmando que "se miden a un rival que les va a exigir mucho y que por ello tendrán que realizar un gran trabajo". En la misma línea afirmó que "va a ser un partido muy disputado".

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Hernani | Foto: Gio Batista

Martínez Munuera, el colegiado

El encuentro se disputará en el Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria), un feudo inaugurado en 2003, con capacidad para 32.392 espectadores.

El colegiado del encuentro será Martínez Munuera, del Comité valenciano. En lo que va de temporada, ha dirigido a la UD Las Palmas en dos ocasiones, ambas se saldaron con derrota para el conjunto canario, ante el Sevilla (2-1) y el Atlético de Madrid (0-2), este último en el encuentro de 1/8 de la Copa del Rey.

En lo que va de campaña, ha dirigido a la Real Sociedad en cuatro ocasiones, con un balance negativo de tres derrotas ante el Real Madrid (0-3), Sevilla (0-4) y Barcelona (5-2), con tan solo una victoria ante el Sporting de Gijón (1-3).

Convocatorias

Quique Setién no ha ofrecido la convocatoria para enfrentarse a la Real Sociedad. El técnico cántabro ofrecerá la lista de convocados en la última sesión previa al partido, el mismo viernes.

Eusebio Sacristán sí que ha ofrecido la lista de 18 convocados para visitar al Las Palmas. El técnico lasecano ha convocado a todos los disponibles salvo Elustondo, Gaztañaga y Bardají las únicas bajas por decisión técnica. Markel, Agirretxe, Willian José y Carlos Martínez son baja por lesión.

La lista es la formada por: Rulli, Mikel, Illarra, Iñigo, Juanmi, Granero, Xabi Prieto, Carlos Vela, Toño, Canales, Zurutuza, Oyarzabal, Yuri, Zaldua, R. Navas, Concha, Bautista, Odriozola.

Posibles Onces