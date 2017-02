UD Las Palmas vs Real Sociedad en vivo y en directo online (0-0)

Actualiza el contenido

Toda la información del encuentro con la previa del partido UD Las Palmas vs Real Sociedad en vivo.

La Real Sociedad, por su parte, sí que la ha hecho pública: Rulli, T. Ramírez, J. Zaldua, Odriozola, Mikel, Raúl Navas, I. Martínez, Yuri B., Illarra, Granero, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Oyarzabal, Carlos V., D. Concha, Juanmi y Bautista. Causan baja médica Carlos Martínez, Markel Bergara, Imanol Agirretxe y Willian José, y el resto son baja por decisión técnica.

La Unión Deportiva Las Palmas, aún, no ha dado a conocer la convocatoria, por lo que es probable es que la de cuando lleguen al estadio.

Martínez Munuera en el Santiago Bernabéu | Imagen: Dani Nieto - VAVEL

El encargado de dirigir el partido entre canarios y vascos será el colegiado valenciano Juan Martínez Munuera, que estará acompañado en las bandas por Diego Barbero Sevilla y César Manuel Noval Font, andaluz y valenciano respectivamente.

Aquí se jugará el partido | Imagen: La Liga

La Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad se verán las caras en el Estadio de Gran Canaria, campo que tiene capacidad para 32.400 personas. Puede que el estadio no se llene debido al horario (20:45), pero seguro que los fieles seguidores estarán presentes ahí.

Eusebio Sacristán en un entrenamiento | Imagen: Giovanni Batista - VAVEL

Eusebio Sacristán, por su parte, habló así del rival que tendrá en frente: "Las Palmas domina muy bien el juego de posesión. Tienen jugadores técnicamente muy buenos y somete a casi todos los rivales con su posesión. Nos va a exigir mucho, por lo que tendremos que hacer un gran trabajo y tratar de imponer nuestro juego". Además, añadió que será muy importante dominar la posesión del balón.

Quique Setién en el Gran Canaria | Imagen: Laura Santana - VAVEL

Quique Setién compareció ante los medios de comunicación antes de enfrentarse a la Real Sociedad. Manifestó que habrá cambios en el once inicial pero afirmó que los cambios no deben de afectar a nadie: "Habrá algunos cambios en el once y creo que eso va a ser bueno porque tenemos muchos partidos esta semana. A algunos les va a venir bien descansar, otros no están en su momento más lúcido... No me gustaría que los cambios que haga mañana terminen señalados por la prensa o la afición. El jugador tiene que entender, igual que todo el mundo, que tiene un compañero detrás que está esperando para jugar. Si yo no le doy minutos a ese jugador cuando otro no está bien, le perderé".

Imagen del partido liguero de la temporada pasada | Imagen: La Liga

La UD Las Palmas y la Real Sociedad se han visto las caras en un total de 32 veces, incluyendo los partidos en el Gran Canaria y Anoeta. De esos 32, la Real únicamente ha ganado seis veces. La pasada temporada, los donostiarras viajaron dos veces a las Islas Canarias: el primer partido correspondía a La Liga (2-0 a favor de los de Setién; el segundo, en cambio, era la ida de los dieciseisavos de la Copa, donde los canarios ganaron a los vascos por 2-1.

Illarra celebrando su golazo | Imagen: La Liga

En el último partido a domicilio, la entidad donostiarra pudo volver a Donostia desde Barcelona tras obtener la victoria por 1-2 ante el Espanyol. Los goles de Carlos Vela e Illarramendi, dos auténticos golazos, fueron suficientes para que ganaran. El goleador perico fue Hernán Pérez.

La Real Sociedad de Eusebio Sacristán, en cambio, se encuentra mejor que el conjunto de Setién. Los donostiarras están quintos en la clasificación de Primera División, luchando semana tras semana por los puestos europeos. Tienen a cuatro puntos el cuarto puesto, que actualmente está ocupado por el Atlético de Madrid.

Imagen del partido entre canarios y sevillistas | Imagen: Laura Santana - VAVEL

En el último partido que jugaron los canarios en su tierra, fueron derrotados por la mínima (0-1) ante el Sevilla del entrenador Jorge Sampaoli. Correa fue el jugador que dio los tres puntos al conjunto sevillista tras recibir un balón de Iborra y plantarse ante Javi Varas.

La Unión Deportiva Las Palmas dirigida por Quique Setién se encuentra actualmente duodécima en la clasificación de La Liga Santander con un total de obtenidos en 28 puntos, logrados en siete partidos y siete empates (en nueve ocasiones ha sido derrotada). El balance de los goles tiene negativo (-3), ya que han anotado 32 goles y han recibido 35.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido UD Las Palmas vs Real Sociedad en vivo, perteneciente a la 24ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 20:45 horas.