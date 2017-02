Convocatoria de la Real Sociedad frente a la UD Las Palmas

Google Plus

Los jugadores realistas entrenando en Zubieta. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Tras el entrenamiento a puerta cerrada dispuesto por Eusebio Sacristán en el Z2 de Zubieta, la Real Sociedad ha facilitado la lista de convocados para enfrentarse en la Jornada 24 de LaLiga Santander a la UD Las Palmas en el estadio Gran Canaria, en un choque entre dos equipos que practican uno de los juegos más vistosos del campeonato.

Varias bajas para enfrentarse a la UD Las Palmas

Eusebio cuenta con varias bajas para el choque, algunas de ellas muy sensibles. Carlos Martínez, Markel Bergara, Imanol Agirretxe y Willian José mientras que son Gaztañaga, Aritz Elustondo y Ander Bardají son baja por decisión técnica.

Baja muy sensible la de William José, y es que en lo que llevamos de temporada el ariete brasileño ha sido una de las piezas clave en los planes de Eusebio, que con nueve tantos, se ha convertido en la máxima referencia en el ataque del conjunto realista. Debido a una rotura de fibras, el delantero no podrá jugar ante su ex equipo y se espera a que reaparezca en los terrenos de juego a mediados de abril aproximadamente.

Por otro lado, el que sigue avanzando en su recuperación es Carlos Martínez, que esta semana ha vuelto a los entrenamientos tras la grave lesión de ligamentos sufrida el pasado 21 de diciembre en el partido ante el Granada. Durante la primera vuelta, el lateral navarro volvía a atravesar uno de sus mejores momentos, siendo uno de los indiscutibles en la zaga realista. El jugador sigue un buen proceso de evolución y todo indica a qué podría reaparecer durante el mes de marzo.

Convocatoria

Eusebio Sacristán ha convocado para viajar a las Islas Canarias a los siguientes 18 jugadores:

Porteros 1. Gerónimo Rulli 25. Toño Ramirez Defensas 29. Álvaro Odriozola 20. Joseba Zaldua 6. Iñigo Martínez 3. Mikel González 19. Yuri Berchiche 22. Raúl Navas Centrocampistas 4. Asier Illarramendi 8. Esteban Granero 10. Xabi Prieto 17. David Zurutuza 16. Sergio Canales Atacantes 7. Juanmi 11. Carlos Vela 18. Mikel Oyarzabal 24. David Concha 26. Jon Bautista