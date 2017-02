Previa Rayo Vallecano - Real Sociedad: ganar para mantener la esperanza

Google Plus

La de Vallecas será la segunda salida de la Real Sociedad tras su visita a El Vivero la semana pasada, donde cayó derrotada por dos goles a cero ante el Santa Teresa. Las de Igor San Miguel volverán a enfrentarse a un rival directo en la lucha por una plaza en la Copa de la Reína.

Tras la derrota ante las extremeñas, la brecha entre el grupo de cabeza y las que pelean por un puesto en la Copa y la Real Sociedad se ha abierto hasta los cinco puntos, por lo que es fundamental que las txuri-urdin vuelvan de Vallecas con los tres puntos en el zurrón. De no ser así, la diferencia se iría como poco hasta los seis puntos y ya no queda demasiado margen de maniobra.

Leyre Fernández intenta frenar a una oponente en el Real - Rayo (Imagen: LaLiga Iberdrola)

Ya saben lo que es ganar

La Real Sociedad sabe lo que es ganar en Vallecas, ya lo hizo en anteriores temporadas, y también sabe lo que es ganar a este Rayo Vallecano. En el partido de la primera vuelta las madrileñas visitaron Zubieta en la quinta jornada de liga. Por entonces, a la Real Sociedad no le iban demasiado bien las cosas, tenían tan solo dos puntos tras haber empatado dos partidos y perdido otros dos, pero las de Igor San Miguel consiguieron la primera victoria de la temporada con un marcador de dos a cero.

El Rayo Vallecano fue el primer equipo al que vencio la Real esta temporada (2-0)

Eran los dos primeros goles de la temporada que conseguía la Real Sociedad y ambos dos fueron logrados por Nahikari García, la delantera de Urnieta que, actualmente, no está pasando por su mejor momento. El rendimiento de la atacante internacional no se asemeja al del año pasado y las txuri-urdin están sufriendo demasiado por su sequía goleadora así como por su baja participación. El resto del ataque donostiarra no está supliendo esta falta y, de hecho, la Real Sociedad es el equipo menos goleador de la liga Iberdrola con 16 goles.

Nahikari García fue la autora de los dos goles ante el Rayo Vallecano (Imagen: LaLiga Iberdrola)

El Rayo, un duro rival

El rival de la Real Sociedad ha mejorado mucho sus prestaciones. Tras quedarse la pasada temporada fuera de la Copa de la Reina, en LaLiga Iberdrola 2016/2017 ya ha logrado ocho victorias. No arrancó bien la actual competición, los cinco primeros partidos los contó por derrotas pero supo reconducir la dirección y con cuatro victorias consecutivas pudo afrontar los encuentros desde una situación mucho más tranquila.

El equipo de Miguel Ángel Quejido llega a este choque lleno de moral, puesto que a pesar de haber cosechado en la pasada jornada una derrota, casi esperada, frente al FC Barcelona, ganó a otro de los gallitos de la competición, al Granadilla, con gran solvencia.

Itxaso intenta quitar un balón a una jugadora rival (Imagen: LaLiga Iberdrola)

El encuentro que comenzará este sábado a las 18:00 horas en las instalaciones de Vallecas se retransmitirá en directo por BeIN Sports.

Convocatoria de los equipos

Rayo Vallecano: no facilitado

Real Sociedad: Cris, Mariasun, Gaste, Soldevila, N. Mendoza, L. Baños, Ramajo, Etxezarreta, Titay, Chini, Itxaso, Cirauqui, Beristain, M. Zelaia, N. Eizagirre, Aintzane, Nahikari. Causan baja médica Nuria Sánchez, Leyre Fernández y Manuela Lareo. Iraia Iparragirre es baja por decisión técnica.