Javi Varas asiste el triunfo de la Real Sociedad

Para iniciar la jornada 24 del campeonato liguero, la Unión Deportiva al cargo de Quique Setién recibió a la Real Sociedad en Gran Canaria, donde los dos equipos dieron un gran encuentro, disputado por ambos y con argumentos para salir del coliseo amarillo con las tres unidades en el bolsillo.

Eusebio volvió a alinear al que hoy en día, y por las lesiones, parece su once de gala; con la inclusión de Odriozola en el lateral diestro, y la presencia del andaluz Juanmi en la delantera en lugar del goleador William José, que por la mencionada lesión se quedó sin volver a la que fue su casa.

Aun con todo, en la primera mitad se vio un duelo de alto nivel, y es que ambos conjuntos tuvieron las oportunidades como para adelantarse desde los primeros 45 minutos. La Real Sociedad fue más en los compases del choque, llegando, con las carreras entre líneas que no terminaron con un buen pase final; Oyarzabal tuvo dos oportunidades importantes y no logró capitalizar en ambas. Poco aparecieron Juanmi y Vela. Luego tomó las riendas el equipo local, con llegadas veloces por los costados, Jesé era el referente del equipo canario, llegando con mucha confianza y siendo un problema para Odriozola en el costado. Los intentos del conjunto local fueron más peligrosas que las del club txuri-urdin, mas no pudieron adelantarse en el marcador.

Rulli salvador

El arquero de la Real Sociedad salvó a su equipo en tantas ocasiones que se volvió la figura del encuentro. Antes del cierre de la primera mitad y durante casi toda la etapa complementaria, cuando el equipo local llegaba con soltura al área del portero argentino, quien fue vital para rechazar las constantes llegadas venenosas del equipo canario.

A pesar de todas las ocasiones que dispuso el conjunto canario, que hasta entonces había hecho méritos para haber marcado algún gol si no fuera por Rulli, la concentración del guardameta txuri-urdin no la pudo tener Javi Varas, quien asistió para el único gol del partido. El sevillano quiso sacar el balón desde su área, pero en vez de conectar con su compañero, dejó el cuero en los botines de Xabi Prieto, el volante no tuvo piedad y anotó a portería vacía para firmar el único gol del juego.

Gerónimo Rulli tuvo partido de 10. | Foto: LaLiga

La marea amarilla

Tras el gol de Xabi Prieto, el equipo visitante se echó para atrás, estando al tanto de la superioridad de la Unión Deportiva, que al inicio del segundo tiempo, llegaba con mucha facilidad. Quique Setién ordenó que sus muchachos adelantaran las líneas para conseguir el empate. El último cuarto del juego fue totalmente controlado por Las Palmas, pero el candado de la Real Sociedad se cerró bien y nunca llegó el gol de la igualdad.

Sin ser superior, la Real Sociedad ganó gracias al error de Javi Varas, una gran actuación de Rulli y un buen trabajo defensivo en los últimos 15 minutos. Los de Eusebio dormirán a un paso más de puestos de Champions.

Contentos con la imagen ofrecida

Al termino del encuentro ambos técnicos comparecieron en rueda de prensa. Pese a la derrota, Quique Setién se mostró orgulloso con la imagen ofrecida por su equipo. "Ha sido un gran partido, un homenaje al fútbol, los resultadistas pensarán otra cosa, pero me quedo con las sensaciones positivas. Estoy muy orgulloso del partido que ha hecho la UD Las Palmas".

Eusebio, por su parte, se mostró como era de esperar muy contento. "Nosotros somos ambiciosos y queremos estar lo más arriba posible, estos tres puntos nos sirven para dar un pasito más". El técnico vallisoletano añadió que seguirán trabajando duro cada partido y que "ya se verá" a final de temporada.