Reparto de sensaciones

Jugadores de la Real Sociedad B en el encuentro ante el Albacete | Foto: Gio Batista (VAVEL)

Victoria del Sanse ante el Rayo Majadahonda

Los entrenados por Imanol Alguacil lograron una gran victoria este fin de semana en Zubieta tras imponerse al Rayo Majadahonda con un resultado de cuatro goles a cero. Tras una primera mitad igualada, los locales aprovecharon la expulsión de Carlitos por doble amarilla para conseguir los tres puntos en un encuentro clave ante un rival complicado.

Durante la primera parte, ambos equipos tuvieron problemas para superar la defensa adversaria y ninguno supo sobreponerse en el terreno de juego. Lo más destacado fue un disparo lejano de Ibarbia que acabó atrapando el guardameta visitante.

En los segundos cuarenta y cinco minutos, el Sanse comenzó a ejercer su dominio y no tardó mucho en llegar la primera ocasión con un disparo de Guridi que repelió el travesaño. Poco después, llegaría la expulsión de Carlitos al ver la segunda amarilla y los visitantes se iban a quedar con un jugador menos en el minuto 57 de partido. Con más efectivos en el campo, los locales no tardaron en imponer su superioridad numérica encontrando multitud de espacios en la zaga rival y no lo desaprovecharon. En la siguiente jugada Rodrigues conseguía abrir el marcador con un gran disparo fuera del alcance del guardameta rayista. El Sanse no se echó atrás y quiso poner tierra de por medio para evitar problemas. Muguruza aprovechó un gran pase para plantarse solo y poner el segundo en la cuenta de los locales tras regatear al portero. Los potrillos no se conformaron y fueron a más consiguiendo el tercer y el cuarto tanto de la mano de Jáuregi y Merquelanz para poner el cierre a un gran encuentro.

Los chicos de Imanol Alguacil suman 35 puntos y la próxima jornada les tocará visitar al Toledo para intentar conseguir un resultado positivo con el fin de acercarse a los puestos nobles de la clasificación.

Empate en el encuentro ante el Amurrio

La Real Sociedad C continúa con la buena dinámica de las últimas semanas y ha conseguido puntuar en Basarte ante el Amurrio en un partido donde los visitantes merecieron la victoria.

La primera mitad arrancó sin un claro dominador en el campo, fue un partido marcado físicamente y muy disputado por los dos conjuntos. Ambos equipos intentaron sobreponerse con un juego directo, sin embargo, apenas se vieron ocasiones de peligro.

Durante la segunda parte, los guipuzcoanos lograron mostrarse superiores en el centro del campo tomando el control del balón y creando algunas ocasiones de peligro. La Real se pudo poner por delante con un gran cabezazo de Sáenz tras el centro de El Haddadi que acabó repeliendo el travesaño de la portería local.

La Real Sociedad C continúa sumando y con 30 puntos se sitúa en la decimoquinta posición en la tabla. En la siguiente jornada recibirá en Zubieta al Getxo.

Derrota de las chicas ante el Rayo Vallecano

El equipo femenino de la Real Sociedad continúa con su mala racha en un encuentro en el que las chicas de Igor San Miguel merecieron algo más, pero de nuevo la fortuna ha vuelto a estar de lado. Por otra parte, las locales aprovecharon el rechace de una pena máxima para dejar los tres puntos en feudo rayista.

Los primeros compases del encuentro comenzaron muy bien para el conjunto realista que lo intentó varias veces después del primer cuarto de hora de juego con numerosas aproximaciones a la meta rival. La Real Sociedad contó con ocasiones para ponerse por delante en el marcador, la más peligrosa, un centro envenenado de María Díaz que acabó en el larguero.

En el inicio de la segunda parte las chicas de la Real volvieron a dejar claro su objetivo con un gran dominio en el juego y con ocasiones de mucho peligro que la guardameta del Rayo consiguió repeler para dejar a su equipo vivo en el partido. En el minuto sesenta y dos llegaría la jugada que iba a decantar el encuentro a favor de las locales con un penalti muy discutido que acabó transformando Natalia al aprovechar el rechace tras enviar el balón al palo. La Real Sociedad no se rindió y, diez minutos más tarde, el colegiado anuló un tanto de Paola Soldevila que pudo suponer el empate.

Las de Igor San Miguel siguen con 20 puntos en la clasificación y este fin de semana recibirán al Zaragoza CCF en Zubieta.