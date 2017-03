Previa Real Betis Balompié - Real Sociedad: en busca de reivindicarse en la noche sevillana

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei

​La Real Sociedad visita el Benito Villamarín, con la mente puesta en conseguir una victoria en Sevilla. ​El último empate en Anoeta contra el Eibar con un gol de Pedro León en el minuto 93, fue un mal trago para los donostiarras que se dejaron dos puntos en el camino. Los realistas viajan a Sevilla con la intención de superar el último resultado, y seguir la estela del Atlético de Madrid en busca de la cuarta posición liguera.​ Sin embargo, el equipo verdiblanco tras su última victoria en el derbi andaluz en La Rosaleda, busca sumar dos victorias que le alejen de los puestos de descenso y llegar a los 30 puntos.

​Será un duelo disputado y competido, en un estadio donde la Real Sociedad no guarda buenos recuerdos. El Betis es un equipo que en casa muestra su mejor versión, y con Rubén Castro y Sanabria en la delantera todo puede pasar. ​Víctor Sánchez del Amo no podrá contar con Rubén Pardo, que es baja por la comúnmente llamada "cláusula del medio", por la que no se puede enfrentar a la Real Sociedad, equipo que tiene los derechos federativos del jugador riojano.

​Buscando la segunda victoria en La Liga

El Betis busca su segunda victoria consecutiva en la competición liguera, tras la última que consiguió en La Rosaleda por uno a dos, con goles de Jonas Martin y Sanabria. ​El equipo entrenado por Víctor Sánchez del Amo, necesita los tres puntos para alejarse definitivamente de los puestos de descenso, y respirar tranquilo de aquí a final de temporada.

Último partido del Betis en el Benit Villamarín contra el Sevilla | Fuente: Juan Ignacio Lechuga

Los verdiblancos en el Benito Villamarín, han conseguido 18 puntos, con cuatro victorias, seis empates y tres derrotas, un porcentaje de puntos en el Villamarín del 46%​, lo que significa que se le han escapado más de la mitad de los puntos jugados en su estadio. Sin embargo, ha sumado el doble en casa que fuera de casa y quiere seguir con la racha positiva que llevaba en el Villamarín, antes de la derrota contra el Sevilla por la mínima.

​Fuera de casa, de tres en tres

La Real Sociedad en las cuatro últimas jornadas, solamente ha puntuado un punto en Anoeta, y fuera de casa ha contabilizado sus dos encuentros con sendas victorias contra el Espanyol y Las Palmas. Los puntos conseguidos fuera de casa, han servido para afianzarse en la quinta posición, y no perder de vista la cuarta plaza. La derrota contra el Villarreal en la última jugada del partido, fue olvidada por una victoria por la mínima contra Las Palmas, y el empate contra el Eibar en los minutos finales, tiene que superarse con una nueva victoria fuera de casa.

Xabi Prieto celebra su gol en El Estadio Gran Canaria | Fuente: La Liga

​Eusebio Sacristán prepara este encuentro con la baja de Juanmi, después de su expulsión contra el Eibar. Jon Bautista es el único delantero centro disponible para el entrenador de La Seca, por lo tanto es muy probable que el canterano sea titular en el encuentro contra el Betis.

Antecedentes contra el Betis

Los antecedentes de la Real Sociedad en el Benito Villamarín no son muy satisfactorios. ​El equipo txuri urdin en los 46 encuentros disputados en Sevilla contra el Betis, ha ganado en 10 ocasiones, ha empatado 10 encuentros, y ha perdido en 26 de ellos. ​La Real Sociedad tratará de mejorar las estadísticas registradas en los encuentros que ha disputado en el Villamarín, y buscará una victoria que le situé con 48 puntos en la clasificación. Los partidos entre el Betis y la Real Sociedad, son partidos muy igualados y competidos, y los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos se han ganado por la mínima.

Antecedentes de la Real Sociedad en el Benito Villamarín | Fuente: beta.realsociedad.com

Iglesias Villanueva, el colegiado del partido

Ignacio Iglesias Villanueva será el encargado de arbitrar el encuentro entre el Betis y la Real Sociedad. Esta temporada, el colegiado gallego ha arbitrado en una ocasión a los realistas. Ese precedente se registra en la tercera jornada de Liga, cuando los txuri urdin recibieron en Anoeta al Espanyol. El partido acabó en empate a uno, con goles de Piatti y William José. A los verdiblancos les arbitró en la jornada 16, en un partido entre el Alavés y Betis que acabó en 1-0 a favor de los vitorianos. Sin embargo, de los 22 partidos que le ha arbitrado Iglesias Villanueva al conjunto donostiarra, los realistas han conseguido ocho victorias, siete empates y siete derrota.

Ambos técnicos esperan un duelo competido

En su comparecencia previa, Víctor Sánchez del Amo se mostró optimista de cara al partido ante la Real Sociedad, asegurando que el equipo ha trabajado bien para preparar el encuentro: “Estamos focalizados en el partido de la Real Sociedad. Como hacemos siempre, una vez que termina el encuentro empezamos el trabajo de análisis para extraer todo el aprendizaje que podamos y enfocamos ya en el siguiente".

A pesar de ello, tuvo elogios para su rival el próximo viernes, asegurando que será un adversario muy duro de batir en todas las facetas del juego: "Nos enfrentamos al equipo que mejor fútbol está haciendo, sobre todo desde diciembre. Tienen muy claro los conceptos y, con tiempo de trabajo con Eusebio, han generado automatismos claros y definidos que le están permitiendo desarrollar un fútbol muy bueno tanto en ataque como en defensa".

El técnico madrileño no quiso buscar excusas ante la baja de Rubén Pardo, que no podrá estar ante el que sigue siendo su club, asegurando que buscará alternativas para cubrir la baja del canterano realista: "No buscamos excusas con lesiones, sanciones o incidencias arbitrales. Buscamos soluciones para afrontar cualquier tipo de circunstancia".

Sánchez del Amo, en el derbi sevillano. Foto: Juan Ign. Lechuga (Vavel)

Su homólogo en el banquillo, Eusebio Sacristán, no descartó la posibilidad de realizar algún que otro cambio en su once para dar descanso a aquellos jugadores que acumulan un número considerable de encuentros: "Entendemos que hay jugadores que están demostrando un gran rendimiento y entendemos que en estas circunstancias que hay un jugador que lleva dos partidos seguidos jugando entendemos que puede entrar otro jugador que está en un punto físico mejor".

El técnico vallisoletano aseguró que su rival llegará con la moral por las nubes tras conseguir un triunfo el pasado martes, algo que añadido al sistema poco habitual en la categoría, supondrá un aviso para su equipo: "Nos espera un rival que viene de ganar. Estará fuerte animicamente y que está haciendo muchas cosas bien. Juega con una propuesta diferente y esa variante la tendremos que tener muy en cuenta".

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Hernani | Foto: Gio Batista

Lista de convocados

Víctor Sánchez del Amo no ha ofrecido la lista de convocados. El técnico concentrará a toda su plantilla a excepción del lesionado José Carlos y Rubén Pardo, jugador que no podrá vestirse de corto por la cláusula que existe en su contrato de cesión, que no le permitirá enfrentarse a su propio club.

Eusebio Sacristán sí ha ofrecido la lista de convocados para medirse a la S.D. Eibar. El técnico vallisoletano perderá por lesión a Willian José, Agirretxe y Carlos Martínez, además de los descartes por decisión técnica como son Gaztañaga, Zaldua, Mikel y Bardají, además de Juanmi, por sanción.

La lista de convocados es la siguiente: Rulli, Illarramendi, Markel, Iñigo, Granero, Xabi Prieto, Vela, Toño, Elustondo, Canales, Zurutuza, Oyarzabal, Yuri, R. Navas, Concha, Bautista, Odriozola, Rodrigues.

Posibles onces