Real Betis Balompié - Real Sociedad: puntuaciones de la Real, jornada 26 de Primera

La plantilla de la Real Sociedad celebrando uno de los goles en el Benito Villamarín. Foto: La Liga

El partido ha sido un constante toma y daca, del que el cuadro dirigido por Eusebio Sacristán ha salido beneficiado, puesto que han reaccionado a la perfección. Queda claro que lo que de verdad ha primado ha sido la eficacia, en este caso mostrada por parte de los blanquiazules y en gran parte por el capitán, Xabi Prieto.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​



Rulli | 6



El argentino no tuvo opción alguna de atajar el primer gol bético, obra de Mandi, pero deja la sensación de que podía haber hecho algo más en el segundo. En alguna que otra ocasión de los andaluces, se salvó de encajar gracias a los palos.



Álvaro Odriozola | 7



El joven lateral, hizo mella de sus mejores cualidades: la velocidad y el desborde, pero a la vez, careció de altura a la hora de tener que desbaratar alguna acción aérea.



Raúl Navas | 5



El sevillano no estuvo del todo acertado. Se le vio algo flojo en defensa y sin convicción cuando tenía que sacar el esférico. Se le recuerda una parada vital en área pequeña, que pudo suponer el empate.



Iñigo | 5



Al igual que su compañero en la zaga, no estuvo del todo bien. Abusó mucho del balonazo, dejando de lado el estilo del míster. El vizcaino no mostró la misma serenidad y agresividad que suele sacar a lucir en otros duelos.



Yuri | 6



En los primeros compases del encuentro, se le vio sin ideas, con falta de claridad y eso provocó, alguna que otra pérdida en el costado izquierdo. Se puede decir que el de Zarautz fue de menos a más, y con el paso de los minutos, comenzó a participar con más frecuencia en acciones ofensivas.



Illarramendi | 7



Partido impecable del de Mutriku. El portador del dorsal número "4", se mantiene en su línea, haciendo lo que tenía que hacer. Ayudó en la salida del balón a sus compañeros, estuvo solidario en defensa y le dio claridad al juego.



Zurutuza | 6



No se le vio mucho en ataque. El de Rochefort, estuvo más centrado en defender que en atacar, y por momentos parecía un zaguero más. Fue sustituido por Esteban Granero, debido a su gran despliege físico.



Xabi Prieto | 8



Puede que no fuera el mejor partido del donostiarra en cuanto a participación, pero la efectividad primó y él estuvo ahí para hacer reaccionar a los suyos, cuando los locales igualaban el marcador. Hizo de capitán, como debe ser.



Carlos Vela | 6



Regateó y regateó, pero sin convicción. El azteca, probó con su jugada clásica una y otra vez, pero o se atascaba o acababa en manos del arquero.



Sergio Canales | 7



Su cambio fue algo incomprensible, dado que se estaba encontrando sobre el terreno de juego. En la primera mitad, se le vio muy suelto en medular del campo, agresivo a la hora de presionar y solidario en defensa.



Jon Bautista | 7



Sus ganas e ímpetu son más que evidentes, puesto que se ven reflejadas en el campo. Desde el primer minuto salió a morder, y la tuvo nada más comenzar el choque. La perseverancia y el olfato de goleador, hicieron que el ariete pudiera abrir la lata del enfrentamiento, al batir a Adán con su pierna menos buena. En la segunda mitad tuvo que ser sustituido, por unas molestias en la rodilla.



Mikel Oyarzabal | 6



Salió de refresco y con mucho tiempo por delante. El canterano la tuvo al borde del área, pero no supo aprovechar la ocasión. No tardó mucho en incidir en el marcador, y asistió al capitán, para que marcara el gol de la victoria.



Kevin Rodrigues | 5



El galo salió al campo por su compañero del Sanse, Jon Bautista y se dirigió a la banda izquierdo, donde se mantuvo escorado hasta el final del partido, actuando de extremo.



Esteban Granero | 6



Su entrada transmitió calma al equipo, justo lo que necesitaba en esos instantes. Gracias a él, los vascos mataron el partido y se aseguraron los tres puntos.