Illarramendi: "Es un partido diferente y nos gusta jugarlo"

Illarramendi, durante el entrenamiento. Foto: Real Sociedad

La Real Sociedad ya trabaja pensando en el derbi. El conjunto realista ha vuelto esta mañana al trabajo en el José Luis Orbegozo en la que ha sido la primera sesión de trabajo preparatoria para el derbi ante el Athletic Club el próximo domingo, a las 12:00 horas, en Anoeta. Cabe mencionar que Carlos Vela se ha retirado “por molestias en la rodilla izquierda" del entrenamiento y está pendiente de valoración, según ha informado el Servicio Médico del club.

Una vez finalizada la sesión matutina, Asier Illarramendi ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el choque contra los leones y la situación del equipo en general y la suya misma en lo personal.

"En los derbis no hay favoritos. Jugamos en casa e iremos a ganar"

Se tratará de un encuentro especial, como lo son todos los debis. "Es un partido diferente" -dijo Illarra- "todos lo vivimos de otra manera diferente, nos gusta jugar este tipo de partidos y trataremos que los tres puntos se queden en casa". A pesar de ir por delante en la clasificación y el buen momento de forma del equipo, el de Mutriku no se considera favorito ante el máximo rival. "No hay ningún favorito, son partidos igualados de mucha tensión. Sí que es verdad que jugamos en casa y, a pesar de no haber ganado los últimos partidos, creo que estamos jugando en casa e iremos a ganar".

Así mismo, Illarra también habló sobre los últimos encuentros, victorias sin demasiado brillo, que han sembrado dudas sobre el estado del equipo. "Últimamente es verdad que no dominamos tanto. No nos dejan tener el control, tener el balón, nos presionan más", admitió, matizando siempre que el equipo está bien. "Estamos consiguiendo buenos resultados, muchos puntos, y al final el objetivo es sacar puntos y estar ahí arriba".

Por último, hizo una pequeña valoración personal sobre su temporada, de las mejores, sino la mejor, de su trayectoria profesional. "Yo estoy disfrutando en el campo, me están saliendo las cosas, como el equipo. Si el equipo ayuda todos salimos reforzados. Estoy a gusto, disfrutando cada fin de semana, cada entrenamiento, y ojalá sigamos ahí arriba porque será buena señal para todos".