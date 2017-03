Análisis del rival: Athletic Club de Bilbao

Google Plus

Once del Athletic contra el Málaga en San Mamés. Foto: Athletic Club de Bilbao

El Athletic de Ernesto Valverde llega a San Sebastián con ganas de vencer en el derbi vasco, y recortar tres puntos a la Real Sociedad.​ Los bilbaínos quieren sumar tres puntos en Anoeta, para afianzarse en posiciones europeas, y dejar atrás la eliminación en la Europa League en los dieciseisavos de final. El equipo de Valverde recupera efectivos para la cita, y tanto De Marcos como Aduriz lo más probable es que sean de la partida para el encuentro del domingo.​

El equipo vizcaíno quiere romper la racha negativa en Anoeta; los rojiblancos no ganan en San Sebastián desde el 2 de octubre del 2011 en la temporada 2011-2012. Desde esa temporada, los bilbaínos sólo han sumado dos puntos de las cuatro últimas visitas, y casualmente la temporada pasada fue un partido sin goles, un resultado muy poco habitual en un derbi en Anoeta, repitiéndose en tres ocasiones, contando con la de la temporada pasada.

Precedentes de la Real Sociedad Vs Athletic en casa | Foto: Real Sociedad

Cómo llega el Athletic

​Los "leones" llegan a San Sebastián con la intención de sumar puntos, y no dejar al equipo txuri urdin distanciarse en 10 puntos. Ernesto Valverde llega con todo a Anoeta, con la vuelta de su máximo goleador, el delantero centro donostiarra Aduriz, y el lateral vitoriano Óscar de Marcos. Además, el once tipo que ponga en el verde el técnico de Viandar de la Vera (Cáceres), será muy parecido al que alineó contra el Málaga el fin de semana pasado, con los cambios de De Marcos y Aduriz por Lekue y Susaeta. ​Después de superar en la clasificación al Eibar, y dejarle a dos puntos, quiere recortar puntos al Villarreal para pelear la sexta plaza y no perder de vista a la Real Sociedad, para colocarse a cuatro de los realistas.

Sistema táctico

Ernesto Valverde suele utilizar un 1-4-2-3-1 compuesto por Iraizoz en portería, en línea de cuatro De Marcos, Yeray, Laporte y Balenziaga; un doble pivote formado por Beñat y San José, una línea de tres mediapuntas con Williams, Raúl García y Muniain; y como único delantero Aritz Aduriz. ​El equipo de Valverde basa su juego en una defensa sólida, y un centro del campo conservador, con un Beñat como organizador de juego y San José como un jugador box-to box, que sube al ataque en las jugadas a balón parado, y le guarda las espaldas a su compañero.

Utilizan bien las jugadas con los laterales y los extremos, principalmente, gracias a la velocidad y a la técnica de Muniain y Williams, y es peligroso en la llegada de segunda línea de Raúl García con su disparo y sus remates de cabeza en el área.​ Aduriz es la referencia ofensiva, un jugador capaz de ser un verdadero quebradero de cabeza para los defensas rivales, y un gran rematador. Suma ocho dianas, y es el jugador determinante de este Athletic. ​La defensa realista deberá estar concentrada los 90 minutos, para evitar que remate en el área, con un jugador que no suele perdonar si le dejas un mínimo espacio para el remate.