Xabi Prieto: “Es evidente que es un partido especial y que siempre hace ilusión ganarlo”

Xabi Prieto durante el entrenamiento Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

La Real Sociedad ha preparado toda esta semana de entrenamientos pensando en el derbi. Es por eso que hoy a la mañana han vuelto a ejercitarse teniendo en mente el partido frente el Athletic Club el próximo domingo en Anoeta, a las 12:00 horas. Todo el grupo ha entrenado excepto Carlos Vela, que fue sometido ayer a una resonancia magnética por sus dolores en la rodilla izquierda. Todo apunta que será duda para jugar el derbi, al menos de inicio.

Tras haber finalizado el entrenamiento, Xabi Prieto ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa donde ha hablado sobre el encuentro contra los de Valverde, Europa y su futuro.

El donostiarra ha comentado que “es evidente que es un partido especial por la proximidad del adversario, por el ambiente que se genera entorno al partido y que siempre hace ilusión ganarlo”. Además, teniendo en cuenta el buen momento de forma, Xabi comentó que: “la victoria sería importante para el equipo a nivel de puntos y de seguir con la mentalidad ganadora que tenemos”. Por otro lado, consideramos los números de los leones fuera de casa aclaró que “sería un error pensar en esos datos ya que sabemos la plantilla que tienen y las ganas con las que van a venir a Anoeta”.

“Nosotros hablamos de Europa, estamos a 1 punto de ese sueño y nos gustaría clasificarnos”

Asimismo, el guipuzcoano habló sobre Europa y ha resaltado que “estamos compitiendo de tú a tú contra el Atlético y ojalá podamos llegar hasta el final en esa lucha”. De esta manera, añadió que “hay equipos muy buenos por encima nuestro, aunque lucharemos para llegar a las últimas jornadas en esos puestos”.

Para finalizar, habló sobre su futuro y sobre si renovará o no diciendo que “falta poco tiempo, estamos ya en marzo y soy consciente de que dentro de poco tiempo tendré que tomar una decisión”. No concluyó con eso, sino que aclaró que “será cosa de 30 minutos con el presidente y no habrá ningún problema”.