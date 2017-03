Real Sociedad 0 - 2 Athletic Club: Puntuaciones Real Sociedad

Google Plus

Los jugadores del Athletic felicitan a Williams en el segundo gol ante un desangelado Iñigo. Foto: LFP

Parece ser que el Athletic le ha cogido el gusto a ganar el derbi ya que se ha llevado los dos esta campaña tras varios duelos sin lograr los 3 puntos. Los de Valverde se llevan la victoria de Anoeta merecidamente tras un mal partido realista, pero no exento de polémica por un gol anulado a Navas y el penalti para el Athletic. Los leones se acercan a 4 puntos de los pupilos de Eusebio, que a su vez se alejan a 4 del cuarto puesto.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Eusebio

4|Erróneo planteamiento del vallisoletano. Faltó juego de toque y sobraron pelotazos. Volvió a decantarse por Juanmi en lugar de Bautista y quedó claro que se equivocó de nuevo. Muy arriesgado ir al derbi sin jugadores de banda en el banquillo, se echó en falta un Concha para dinamitar el partido.

Rulli

6|Comenzó el partido dubitativo, pero fue metiéndose poco a poco. Salvó a la Real con una increíble parada a Raul García en el primer tiempo y a punto estuvo de detener el penalti. Muy inseguro con los golpeos largos.

Odriozola

8|El mejor. De los pocos que mostraron el carácter propio de un derbi. Pese a su 'fallo' en el segundo gol del Athletic, cuajó un tremendo partido subiendo y bajando la banda constantemente a una velocidad de escándalo. Contuvo bien las internadas de Lekue y Williams y creó muchas dificultades a Balenziaga.

Navas

7|El central sevillano cuajó un buen partido con una salida de balón impecable y un juego aéreo poderoso. Le anularon un gol de forma incomprensible que hubiera metido a la Real en el partido y de la misma manera redondeado su actuación. En defensa sufrió con algún balón a la espalda, pero estuvo bien.

Iñigo Martínez

7|Gran partido del central de Ondarroa que sigue en su línea. Su actuación fue empañada por el malentendido que propició el segundo tanto rojiblanco, pero mostró la garra y el liderazgo que emplea normalmente. Vio la cartulina amarilla por una pequeña trifulca con Laporte.

Yuri

6|No fue el de otras veces. Sus interminables subidas no ocurrieron y se notó mucho en la batería realista que llegó muy debilitada al final del partido. Defensivamente estuvo correcto. Es un jugador que tal vez necesite rotar para estar a tope siempre.

Illarramendi

5|No fue su mejor partido. Con Zuru desaparecido, tuvo que tirar del centro del campo él solo y no pudo. Falló muchos pases y no robó tanto como lo hace habitualmente. Necesita un recambio de garantías que le dé un respiro. Vio la décima tarjeta por lo que descansará en Mendizorroza.

Zurutuza

La imagen que mejor define el partido de Zurutuza. Foto: LFP

3|Horrible. El de Rochefort estuvo desconcentrado, fallón y muy poco asociativo. Muy lejos de su mejor nivel. Lastró mucho el juego interior de la Real. Se echó mucho en falta la figura de Zuru. Al igual que Illarra necesita recambio para coger aire.

Xabi Prieto

5|Desacertado. No estuvo mal en líneas generales, pero no fue decisivo en ataque como de costumbre. Tampoco mostró su poderío aéreo. Cometió un penalti sobre Yeray por llegar tarde que decantó la balanza.

Oyarzabal

6|Contagiado por el mal partido realista. Lo intentó por banda y por dentro, pero no le salió nada. Su actitud, sin embargo, es intachable. Le está faltando juego en los últimos encuentros.

Vela

5|Intermitente. Hubo fases del encuentro en las que mostró su desborde habitual con el que hizo trizas a un Balenziaga entregado, pero en otras, en cambio, no hacía ni un control bueno. Probó suerte con un disparo que se fue fuera por poco.

Juanmi

3|No está sabiendo ser titular. Sus increíbles actuaciones saliendo del banquillo no se parecen en nada a las de ahora, que son muy pobres. Se fue en el 55 sin haber aportado nada. Se echa en falta su chispa goleadora en las segundas partes.

Bautista

6|Revolucionario. Inquietó a los centrales del Athletic en todo momento y a punto estuvo de marcar en varios remates. Su presencia en campo contrario mejoró el juego ofensivo del equipo. Se está ganando la titularidad.

Canales

S.C.|Salió por Oyarzabal y lo intentó todo, eso sí, sin éxito alguno. Ha perdido la proyección que tenía y se ha estancado. Preocupante.

Granero

S.C.|Sin tiempo para aportar demasiado. Sustituyó a un horrible Zurutuza en el 85.