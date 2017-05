Eusebio Sacristán: "Sin brillar demasiado, hemos merecido la victoria"

Google Plus

Eusebio Sacristán dando instrucciones desde el banquillo. Foto: Oscar Alonso / Vavel

La Real Sociedad venció al Granada por dos a uno en un flojo encuentro, en el que un tanto de Juanmi en la recta final le otorgó los tres puntos a los donostiarras.

Los de Eusebio Sacristán cierran la 35ª jornada dos puntos por debajo del quinto puesto, plaza que ocupa el Villarreal, mientras que el Athletic de Bilbao ocupa la séptima plaza con un punto menos que los realistas, si bien tiene un partido menos.

Reconoció el flojo partido del equipo, pese a la victoria

Precisamente el técnico de La Seca ofreció su valoración del encuentro a Real Sociedad TV. Para comenzar con su intervención, el técnico quiso explicar los motivos por los cuales su equipo no ofreció una imagen similar a la de las últimas jornadas: "Ha sido un partido complicado, al final se demuestra que los equipos de Primera División siempre tienen su nivel y tienen jugadores de calidad, sabíamos que podía haber dificultades en el partido. Es cierto que nuestro ritmo no ha sido lo alto que suele ser habitualmente, el calor y el que sea el tercer partido de la semana se nota en los jugadores. Nos ha faltado la fluidez que nos permite tener un juego y un ritmo más alegre, no lo hemos conseguido pero aun así nos hemos puesto por delante".

El técnico reconoció que fue un varapalo recibir el tanto del empate en la segunda mitad, si bien alabó la capacidad de reacción de la que su equipo hizo gala para llevarse el encuentro: "El gol del empate ha sido un mazazo duro del que nos hemos repuesto. Hemos ido a por el segundo gol, hemos tenido ocasiones de gol y afortunadamente lo hemos conseguido, un gol que nos permite lograr los nueve puntos esta semana".

"No hemos jugado con la alegría de otros días"

Eusebio reconoció que su equipo no brilló a la altura de otros encuentros, si bien se mostró muy satisfecho por la consecución de los tres puntos: "Está claro que era una victoria muy importante para nosotros y se nos estaba complicando cuando se acercaba el final. Al final el premio ha llegado, creo que hemos hecho méritos para lograr la victoria, si bien no hemos jugado con la alegría de otros días. Nuestra fe y determinación ha sido desde el principio hasta el final".

Por último, aseguró que su equipo deberá seguir apretando para mantenerse en los puestos europeos y que únicamente piensa en el encuentro ante el Sevilla, donde tratará de competir de tú a tú a los de Sampaoli: "Nosotros, a hacer nuestro trabajo, hoy hemos logrado cumplir con el objetivo aunque con dificultades y ahora debemos preparar el siguiente partido para prepararlo al igual que lo estamos haciendo durante toda la temporada".