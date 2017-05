Gol para rato

Foto: Gio Batista VAVEL

Se venía hablando de la posibilidad de que la portadora del dorsal número siete continuara por muchos años más, y este acuerdo hace creer a la hinchada en dicha opción.



Nahikari es presente y futuro del cuadro donostiarra, pero sobre todo, es gol. Es una de las jugadoras más valoradas y mejor cotizadas del plantel txuri-urdin, y la noticia ha implantado el estatus de felicidad en el entorno blanquiazul. De hecho, la propia jugadora se ha mostrado feliz y tranquila con las siguientes declaraciones: "La verdad que estoy contenta, todos teníamos ganas de que se pudiese resolver, para la tranquilidad también de uno mismo. Creo que es la mejor decisión para todo el mundo y espero que vayamos creciendo poco a poco."



La "killer" guipuzcoana, indicó que en la institución easonense ha crecido como jugadora y ha aprendido mucho: "He crecido mucho. Me han hecho crecer tanto como jugadora, como persona, pero tengo mucho margen de mejora todavía. Me queda mucho por aprender y eso es lo que me ilusiona, estar en un sitio que me ayude a crecer. Ojalá que yo también pueda aportar mi granito de arena para que el fútbol femenino de la Real vaya para arriba."



La delantera tiene sed de victoria y se encuentra muy ilusionada con lo que resta de temporada y se muestra ambiciosa de cara a la siguiente con estas declaraciones: "Esta segunda vuelta está siendo lo que debería ser la Real, puntuando contra muchos equipos y estando arriba. Está claro que nos condenó la primera vuelta tan irregular que hicimos, pero esto nos muestra que podemos estar ahí. Ahora vamos a luchar por la Copa, que es lo que nos ilusiona. "



Por último, la recién renovada Nahikari, analizó lo que es un derbi y la ilusión que genera: "A todo el mundo le ilusiona. Es un derbi, un partido que siempre gusta jugar. El no haberles ganado en casa, motiva aún más. Llegamos en un buen momento, a pesar de la derrota contra el Betis, y esperamos que sea un partido igualado y que los puntos se queden en casa."