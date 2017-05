Canales: "En verano veremos que es lo mejor para la Real y para mí"

Google Plus

Canales, en un partido de esta temporada. Foto: Gio Batista / VAVEL

Sergio Canales no está contando con todos los minutos que él querría tener. El cántabro finaliza contrato en 2018 y es uno de los jugadores - junto a Granero o Gaztañaga, entre otros - que podría salir de la Real Sociedad este próximo verano. El pasado martes, el centrocampista compareció en rueda de prensa y no quiso desvelar su futuro: "En verano veremos que es lo mejor para la Real y para mí. Lo importante ahora es el equipo".

Continue ligado a la Real o no, Canales dejó claro que tiene la mente puesta en el presente y en el objetivo prioritario del conjunto txuri-urdin, que no es otro que clasificarse para la Europa League. A falta de tres jornadas para finalizar el campeonato liguero, los donostiarras son séptimos en la tabla, posición que podría abrir las puertas a Europa de vencer el FC Barcelona al Alavés en la final de la Copa del Rey. Pero no es eso lo que quiere la Real. Quiere más, busca el sexto o incluso el quinto puesto que ostentan actualmente Athletic y Villarreal con uno y dos puntos más, respectivamente. "Quedan tres jornadas y el objetivo debe ser alto. En mi cabeza está ir a por el quinto puesto y ser ambiciosos", dijo Canales al respecto.

El primer desafío que deberán superar será el Sevilla, este viernes a las 21:00 horas, y Canales tiene claro que no hay margen de error. "Los equipos que están con nosotros tampoco pinchan. Siempre hemos hablado de ir partido a partido y ahora hay que seguir con la misma dinámica, pero sabiendo que el objetivo de Europa es ya una realidad".

El cántabro también valoró la temporada del equipo y la suya personal: "La verdad es que estoy muy contento por el equipo, estar en una dinámica como esta es más fácil y estar en este vestuario es un lujo. Todos queremos jugar y después de la lesión, sin ritmo y sin haber hecho pretemporada, me costó bastante. Estoy contento porque he dado el máximo en cada entrenamiento y partido, es la sensación que tengo".