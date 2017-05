A la quinta, va la sanción. Imagen: La Liga

En el tramo final de la temporada, cuando todo está en juego, la Real se ve apercibida por las tarjetas, más concretamente por las amarillas. Gerónimo Rulli, Raúl Navas, Yuri Berchiche, Esteban Granero y Willian José, corren el riesgo de perderse un partido en caso de que sean amonestados. Todos ellos están contando para el míster y quedarse sin alguno de ellos, sería una gran pérdida para el cuadro txuri-urdin. Conjunto al que le quedan por disputar los partidos decisivos, esos encuentros que determinarán la situación de la próxima campaña y duelos en los que los vascos, necesitan contar con todos sus efectivos.



En el fútbol de élite es de vital importancia tener disponible a toda la plantilla, es decir, es crucial tener un amplio fondo de armario para que el técnico puedo barajar diversas posibilidades ante las adversidades que se interpongan en el camino hacia Europa. Continente al que los norteños se quieren apresurar y en en el desean competir con toda su alma el año que viene. Para cumplir con tal objetivo Eusebio contará con todos sus hombres, a excepción de algún que otro lesionado y a la espera de que ninguno de los apercibidos sea amonestado. Es hora de analizar la situación de cada uno de los apercibidos:



Gero Rulli: El meta argentino a pesar de ser eso un guardameta, alguien que se encuentra bajo palos y que no suelo cubrir mucho campo, cuenta con cuatro tarjetas amarillas y se las ha ganado mayormente por protestas hacia el colegiado.



Raúl Navas: El caso del sevillano es de lo más habitual. No es de extrañar que un central, un jugador que tiene como función defender, haya sido amonestado cuatro veces. En definitiva, su labor sobre el verde, justifica su situación.



Yuri Berchiche: El lateral de Zarautz es un jugador temperamental, alguien que se anda sin rodeos y que no se calla. Personalidad que le ha llevado a estar con la soga al cuello, puesto que es un jugador esencial en el juego de la Real y su baja supondría perder a un puñal en la banda izquierda.



Esteban Granero: No ha disputado muchos minutos pero cuando ha jugado ha sido para cortar el juego del rival, acción que le ha salido cara.



Willian José: El ariete brasileño, acostumbra a salir de zona de interiores para presionar la salida del adversario y su ímpetu por hacerse con el esférico, le ha podido costar alguna que otra amonestación.



Viendo esta situación, y echando la vista al futuro más inmediato, no sería una mala opción que alguno de los mencionados forzara ante el Sevilla FC, para así llegar libre de cargas a la última fecha de competición, donde puede que se decida todo.