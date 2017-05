Posible retorno de película para Agirretxe

Agirretxe en un entrenamiento. | Foto: Gio Batista / Vavel

Cómo olvidar el infortunio vivido aquel 30 de diciembre de 2.015, último partido del año en el Santiago Bernabéu, cuando el delantero estelar de la Real Sociedad Imanol Agirretxe colisionó con Keylor Navas, quedó inactivo por dos meses para volver en un partido contra el Málaga anotando, pero recayendo y requiriendo intervención quirúrgica. Una lesión que dos años después le sigue alejando de terrenos de juego. Esa acción obviamente le iba a costar la titularidad, pero no por ello el equipo que le formó le iba a dar la espalda; hasta la fecha, la Real Sociedad le ha acompañado durante su recuperación e Imanol no descarta volver a jugar a pesar de tener mucha competencia por el puesto, hablamos de Juanmi, Willian José y hasta Jon Bautista.

Agirretxe se consolidó como el ariete indiscutible de la Real Sociedad. Hasta la fecha ha hecho 106 anotaciones a lo largo de su carrera, historiados tanto por su paso con el filial, sus dos ciclos con el primer equipo y su corto paso con el Castellón para el que jugó cedido. Su baja por lesión ocurrió en el mejor momento de su carrera como profesional; el delantero guipuzcoano estaba a punto de igualar (y superar) su mejor temporada como goleador. Dejó la marca en 13 goles, pero en la temporada 2.012-2.013 consiguió 14, le faltaba media temporada al cañonero para establecer su mejor cuenta desde su llegada al primer equipo.

"La verdad es que he notado mejoría, no siento ningún dolor del que tenía antes y ahora será cuestión de ir trabajando cada día más tanto en tiempo como en velocidades para que todo vaya bien y que no vuelva esta lesión", matizaba 'Imagol' hace un par de meses. Desde entonces, su evolución ha sido constante, desde realizar entrenamientos personalizados, hasta correr con el grupo y finalmente jugar partidillos en los entrenamientos. Tanto ha sido su progreso que ha hecho goles de buena calidad en los juegos realizados dentro de la ciudad deportiva. Claro que Agirretxe junto al personal médico prefieren tomarse las cosas con calma y no acelerar los plazos de recuperación.



Cabe la posibilidad de que Eusebio le llame antes de terminada la Liga, aún faltan tres partidos, tres listas de convocatoria por realizar. El delantero ha dejado buenas impresiones durante las prácticas. Se vienen partidos muy importantes para la Real que aún aspira a la Europa League, la lesión de Willian José puede abrirle una puerta a Agirretxe, quien aún cuenta con el apoyo de la afición, como un superhéroe que tuvo una caída al inicio de la película, pero que retorna al final, en el meollo de la acción, maravillando a la gente que siempre estuvo en su bote y dándoles la alegría que necesitan. ¿Parece muy de Hollywood, no?