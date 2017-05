Sevilla - Real Sociedad: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 36 de la Liga Santander

Google Plus

Juanmi y Canales celebran junto con Vela el 1-1. Foto: La Liga

La Real Sociedad consiguió un punto trabajado en el Sánchez Pizjúan contra el Sevilla. El equipo dirigido por Eusebio Sacristán contrarrestó el gol de Sarabia en el minuto 41, con un gol de Vela en la segunda parte. El azteca fue el mejor jugador de los txuri urdin, por ser el que más lo intentó, pero todo el equipo trabajó, luchó y se entregó para sacar un punto fuera de casa.

Los realistas empezaron teniendo las primeras ocasiones del partido. Poco a poco el Sevilla empezó dominando y la Real Sociedad esperaba atrás para salir al contraataque. El gol de Sarabia en el tramo final de la primera parte fue un varapalo para los donostiarras. El equipo realista no bajó los brazos y lo siguió intentando hasta que llegó el premio en forma de gol, tras un rechace dentro del área que cogió Vela y no perdonó ante Sergio Rico.

Buen punto de la Real Sociedad en Sevilla. Ahora faltan dos finales por delante para conseguir el objetivo de jugar en Europa la temporada que viene, el primero será contra el Málaga en Anoeta el domingo a las 20:00 horas, el último partido de la temporada en casa.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Eusebio Sacristán

7| El entrenador pucelano puso el mejor once que podía ante la lesión de William José. Acertó con los cambios, especialmente el de Sergio Canales por un agotado Oyarzabal. El centrocampista santanderino fue clave en el gol de Vela al poner un centro al área en el que llegó el empate a uno.

Gerónimo Rulli

7| Tuvo un partido en el que tuvo trabajo y se mostró seguro bajo palos. Salvó a la Real de la derrota con una parada a Escudero en la primera parte, y estando seguro en las salidas dentro del área, siendo el dueño.

Álvaro Odriozola

8| Un correcaminos en la banda derecha subiendo con insistencia y atrás seguro. Atento atrás, no concedió ningún metro a su par y ganó la partida en la mayoría de las ocasiones a Escudero. En ataque, un constante quebradero de cabeza, subiendo siempre que podía y haciendo daño.

Raúl Navas

6|Cometió un error que no debía. En el despeje en la jugada del gol del Sevilla, entregó el balón a un jugador del equipo rival y el Sevilla no lo desaprovechó. Cumplió en la salida de balón.

Iñigo Martínez

7|Líder de la zaga. Recibió tarjeta amarilla por una protesta al linier, pero estuvo atento ante las llegadas de los delanteros del equipo andaluz.

Yuri Berchiche

5| Ausente. No se prodigó mucho en ataque y sufrió atrás con las llegadas de Mercado y las internadas de Sarabia por su banda.

Asier Illarramendi

7| La brújula de la Real. Partido de nota para el de Mutriku, que en la sala de máquinas estuvo casi perfecto. Recibió tarjeta amarilla por la protesta ante el juego peligroso de Ben Yedder a Iñigo.

David Zurutuza

4|Desaparecido. No es el Zurutuza de principios de temporada, parece que le falta ritmo y chispa. En bastantes tramos del encuentro se vio superado por N´Zonzi y Nasri. Fue expulsado por doble amonestación.

Xabi Prieto

6| Partido gris del capitán. Mostró sus detalles técnicos y pausa, pero no estuvo acertado en los pases y no llegó desde segunda línea para crear peligro a la defensa nervionense.

Vela

8| El jugador más incisivo en ataque del partido. Marcó el empate a uno después de coger un rechace dentro del área y no perdonar. Tuvo el 1-2 en sus botas, fue una auténtica pesadilla para la defensa sevillista. Se retiró del campo tocado por una jugada con Sergio Rico.

Juanmi Jiménez

5| Desapercibido en ataque. Jugó en una posición que no es la suya, de extremo y sin libertad de movimientos. No fue su mejor partido en la Real, perdió muchos balones y no tuvo ninguna ocasión clara.

Oyarzabal

5| Más en defensa que en ataque. Al canterano le faltó ideas en los últimos metros y se le vio muy cansado al bajar en la ayuda para tapar la banda izquierda del Sevilla con Escudero subiendo en ataque

Sergio Canales

7|Entró por Oyarzabal en el minuto 60. El centrocampista santanderino fue llegar y besar el santo, centro un balón al área y Carlos Vela no falló ante Sergio Rico. Se le ve en una versión renovada, rápido y recuperado de la lesión.

Zubeldia

5| Entró en lugar de Vela, para guardar las espaldas a Illarramendi tras la expulsión de Zurutuza. Jugó los trece últimos minutos para situarse en la posición del centrocampista de Rochefort, siendo un defensa más y dando más equilibrio al equipo.

Granero

s.c| Entró en lugar de Juanmi en el minuto 89. El madrileño apenas pudo tocar un par de balones y jugar los últimos cinco minutos.