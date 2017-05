Eusebio: "Una lastima no haber logrado el segundo gol"

Eusebio lamentó no haber logrado la victoria ante el Sevilla. Foto: Óscar Alonso / VAVEL

La Real Sociedad logró un valioso punto en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán al empatar a uno ante el Sevilla. Los donostiarras fueron de menos a más en el partido, Carlos Vela igualó el tanto inicial de Sarabia, pero terminó el choque con 10 jugadores debido a la expulsión de Zurutuza.

Una vez finalizado el encuentro, Eusebio Sacristán compareció ante los de comunicación para valorar la actuación de su equipo y el punto logrado. El técnico de La Seca lamentó no haber logrado la victoria, pero dio por bueno el empate. "La victoria era nuestro objetivo hoy, lastima que no lo hayamos podido conseguir", explicó, " dada las circunstancias del partido creo que al final el trabajo de los jugadores ha tenido la recompensa del empate".

La Real comenzó mal el partido, pero mejoró ostensiblemente en el segundo periodo. "En el primer tiempo nos ha costado, nuestro ritmo no ha sido todo lo alto que nos hubiera gustado. Ahí ha tenido más control el Sevilla", admitió Eusebio, "hemos hecho algunas contras, pero no hemos tenido el control suficiente y ahí ellos se han puesto por delante".

No obstante, sabedor de la importancia del choque en sus aspiraciones europeas, los txuri-urdin no bajaron los brazos y fueron ganando terreno hasta lograr la igualada. "En el segundo tiempo hemos logrado apretar mejor al Sevilla, meterle más en su campo y tener el control. Ha llegado el empate y ha habido algún momento en el que podíamos habernos puesto por delante". No fue así, Vela - en especial - no estuvo fino delante de portería y el marcador no volvió a moverse. Además, el dominio del partido volvió a cambiar por completo con la expulsión de Zurutuza a diez minutos del final. "Al final nos ha tocado aguantar el resultado con un hombre menos".

Con el punto cosechado, y debido a la derrota del Athletic en Mendizozorra, la Real se encuentra séptimo e igualado a puntos con los rojiblancos a falta de dos jornadas para finalizar el campeonato nacional. El Villarreal, sexto, también cayó en el Camp Nou y tiene un punto más que los realistas. Dos puestos para tres equipos. "Está todo muy apretado. Cada jornada es dura y exigente, todos nos jugamos mucho. Tenemos que competir en cada partido y darlo todo desde el principio hasta el final".