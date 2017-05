Previa Real Sociedad - Málaga: llegó la hora de la verdad

Google Plus

De poco sirven en el fútbol las sensaciones si no se traducen en números, al igual que los números, si no van acompañados de sensaciones, son fruto de un cúmulo de circunstancias, que si se producen en repetidas ocasiones, pueden derivar en casualidades del dios que predice los resultados que se dan en cada choque.

Lo cierto es que Eusebio ha dotado a la Real de un fútbol inimaginable hace ocho meses. Nadie discute al de La Seca que su fútbol es uno de los más brillantes que se han visto en San Sebastián en años, sin olvidarnos por su puesto de Phillipe Montanier, último entrenador en llevar a la Real a puestos de Champions League. Nadie discute tampoco los números del que fuera jugador del Barcelona, puesto que la Real ha permanecido en puestos europeos en 28 de las 36 jornadas que se han disputado hasta la fecha. Un mal inicio de campaña le privó de consolidarse en unos puestos europeos por los que sigue peleando a día de hoy.

Pero en el fútbol, si bien es cierto que por encima de todo mandan los resultados, no todos los números son iguales, ni se interpretan de la misma manera. La Real tiene en su haber un magnífico récord ante los equipos que se encuentran en la zona baja, ante los cuales ha sumado la gran mayoría de los puntos con los que cuenta a día de hoy. (Dato). Estos datos no han sido muy habituales en el conjunto donostiarra, acostumbrado a fallar ante los equipos de abajo y ser el matagigantes de la liga. Ante los grandes, la Real se ha dejado un número de puntos más que considerable, lo que le impide liderar la batalla por la quinta plaza. Vencer ante el Málaga en Anoeta y ante el Celta en Vigo es casi una obligación para tratar de evitar cualquier tipo de previa en verano.

Y si por un lado, la Real es ese equipo que ha transformado en números una serie de sensaciones positivas a lo largo de la temporada, el Málaga es la antítesis que predomina la norma esencial por la que rige el fútbol actual. Con 45 puntos hasta la fecha, el Málaga se encuentra en una cómoda posición rondando la media tabla de la Liga.

Sin embargo, sus sensaciones no se parecen en absoluto a las que han vivido equipos que en cuanto a números, no se encuentran demasiado lejos del equipo de la costa del sol. La falta de gol y los problemas en defensa han sido una losa difícil de soportar para un conjunto malagueño, que ha demostrado tener mucho criterio con el balón. Quizás cuando más ha pagado ese alejarse de su filosofía ha sido cuando se ha medido a equipos a priori superiores en su juego. Le pasó ante la Real Sociedad en la ida, dejándole jugar en exceso a un equipo caracterizado por su trato de balón.

A buen seguro, éste será el mayor problema para los intereses de la Real. El Málaga llegará a la capital gipuzcoana sin nada en juego y con la posibilidad de ofrecer una buena imagen en un feudo importante. Nada más peligroso para una Real que se juega sus opciones de ser quinta el 21 de mayo. Un atractivo de grandes magnitudes para los amantes del buen fútbol, y no de los que buscan el resultado en sí mismo.

Objetivo claro: sumar, sumar y esperar

El punto cosechado por la Real en Sevilla cobró mayor ventaja el domingo a las 14 de la tarde, cuando se consumó la derrota del Athletic Club en Mendizorrotza en manos del Deportivo Alavés. De esta manera, el conjunto donostiarra consiguió recortar una unidad y colocarse empatado a puntos con su eterno rival, algo fundamental cuando restan únicamente seis puntos en juego. El conjunto donostiarra sumó en un feudo complicado, en el que muy pocos equipos han logrado la azaña de salir con las manos llenas. La derrota de Villarreal ante el Barcelona, algo esperado sobre el papel, hace que la lucha por ser quintos se apriete como nunca esta temporada.

El calendario, si bien puede serle favorable a la Real, teniendo en cuenta que visita Vigo, cuando sus predecesores viajan a Mestalla y el Calderón respectivamente no es del todo desfavorable, si bien los realistas parten con el condicionante de que un empate a tres bandas los dejaría en último lugar. Este condicionante y el hecho de que el Villarreal reciba al Deportivo y el Athletic al Leganés hacen que sumar los seis puntos que restan para el final se haya convertido en una absoluta prioridad.

Agirretxe celebra ante el Málaga el último gol que ha anotado con la camiseta blanquiazul. Foto: realsociedad.com

Para recibir al Málaga en Anoeta, Eusebio Sacristán perderá a los finalmente a Imanol Agirretxe, que no se ha recuperado del todo de su lesión, además de a Zurutuza, cuya sanción sigue vigente a pesar e haber apelado la Real al comité de apelación. Mikel González, que no seguirá en la entidad de Anoeta, es uno de los tres jugadores que se pierde el encuentro por lesión, junto a Carlos Martínez y David Concha. Las circunstancias para su despedida no serán las mejores para él, y ya que verá desde el palco el que será su último encuentro en Anoeta.

La tranquilidad del objetivo cumplido

El Málaga, por su parte, llega en un gran estado de forma al encuentro, en el que sin duda es el mejor momento de juego de toda la temporada. Acumula cinco victorias y un empate en los seis últimos encuentros, lo que le permite afrontar los dos últimos encuentros con la tranquilidad de saber que no se juega nada, y que cuya única aspiración es terminar la temporada con el mayor número de puntos posibles.

Sandro, goleador por excelencia del cuadro de Michel, es la principal amenaza –que no única- de un conjunto venido a más en los dos últimos meses de competición. Lo mejor para su rival es que el domingo, otra de las piezas clave como es Camacho no podrá disputar el encuentro por sanción.

El Chory Castro en un encuentro con la Real Sociedad. Foto: Iñigo Hernández

El resto de habituales en el Málaga estará sobre el césped salvo sorpresa no esperada, lo que significa que el Chory Castro deberá esperar para enfrentarse por segunda vez en Anoeta la que fuera su ex-equipo. El jugador uruguayo estuvo tres temporadas y media en la Real Sociedad, antes de partir hacia la costa del sol.

Como visitante, el conjunto malagueño acumula una serie de resultados bastante negativos, y es que únicamente ha cosechado dos triunfos en lo que va de temporada, el último en Granada (0-2) en su último desplazamiento lejos de La Rosaleda.

Precedentes

Desde que la Real Sociedad regresó a Primera División, el bagaje de enfrentamientos ante el Málaga ha estado muy igualado, hasta el punto que ha cosechado dos victorias, dos empates y dos derrotas.

En el primero de los duelos desde entonces, el Málaga venció por cero a dos gracias a los tantos de Duda y Rondón. Ambos llegaban necesitados al choque y el Málaga sumó un importante triunfo en la lucha por eludir el descenso.

Una temporada después, el conjunto realista superó al Euro Málaga con una remontada de esas que recuerdan todos los aficionados. Los goles de Vela -de chilena- y de Diego Ifrán con el encuentro casi terminado otorgaron tres puntos muy importantes al conjunto de Phillipe Montanier.

El técnico galo amplió su racha de resultados ante el Málaga, primero con una victoria en La Rosaleda y después con otro triunfo en su estadio, gracias al 4-2 que le cosechó al conjunto de Pellegrini.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2010-2011 28 Real Sociedad 0-2 Málaga 2011-2012 15 Real Sociedad 3-2 Málaga 2012-2013 30 Real Sociedad 4-2 Málaga 2013-2014 5 Real Sociedad 0-0 Málaga 2014-2015 10 Real Sociedad 0-1 Málaga 2015-2016 26 Real Sociedad 1-1 Málaga

En la temporada 14/15, un tanto de Juanmi, actual jugador realista, otorgó el triunfo al conjunto malagueño, a la vez que supuso la destitución de Jagoba Arrasate como técnico de la Real Sociedad, cuando tras 10 encuentros disputados, el conjunto donostiarra se encontraba en 19ª posición, tras haber sumado seis puntos.

La pasada temporada, un tanto de Agirretxe de volea dio un empate al conjunto donostiarra, en un encuentro en el que se alejó cualquier posibilidad de luchar por los puestos europeos. Fue el último tanto del jugador de Usurbil con la zamarra blanquiazul hasta la fecha, en el que también ha sido su última aparición sobre el césped.

Las estadísticas del encuentro

La Real Sociedad llegará al encuentro en séptima posición, con 62 puntos, con los mismos puntos que el Athletic y un punto menos de los que suma el Villarreal, que ocupa la 5ª plaza. En 36 encuentros ha logrado 19 triunfos, cinco empates y 12 derrotas. Ha logrado anotar 55 tantos, pero ha recibido 49. Como local suma diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con un balance de 28 tantos a favor y 22 en contra. Como local, ha vencido los tres últimos encuentros, acumulando seis tantos a favor y solo uno en contra. El conjunto donostiarra afronta el encuentro tras empatar a uno en su salida al Sánchez Pizjuán. En su último duelo como local, venció por dos a uno al Granada.

Por su parte, el Málaga afronta el encuentro en 11ª posición tras sumar 45 puntos en lo que va de temporada. Acumula un récord de 12 victorias, nueve empates y 15 derrotas en los 36 encuentros que ha disputado hasta la fecha. Acumula un balance de 47 goles a favor y 51 en contra. En su último duelo del campeonato liguero, venció por 3-0 al Celta de Vigo. Como visitante suma dos triunfos, siete empates y nueve derrotas. En su última salida, venció por cero a dos al Granada.

Los entrenadores saben de la dificultad del choque

Eusebio Sacristán comparecía el viernes al término del entrenamiento ante los medios de comunicación. El entrenador de la Real Sociedad afirmó que en este último tramo de La Liga “Vamos a centrarnos en acabar bien la temporada y ganar estos dos partidos. El mejor regalo que podríamos hacer a Mikel”.

Respecto al rival del domingo señaló que “el Málaga es un equipo muy bueno y se encuentra en un gran estado anímico”.

En cuanto al descarte de Agirretxe en la convocatoria Eusebio subrayó que “me encantaría que volviese Agirretxe, pero tengo que pensar en lo mejor para la Real. Está en una recuperación progresiva”. Sobre el sustituto de Zurutuza en el once no dejó clara su idea argumentando que “Zubeldia y Granero han alternado esa posición, pero también tenemos las opciones de Markel, Gazta o Canales”.

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Hernani | Foto: Gio Batista

Por su parte, Michel Gonzalez señaló que “tenemos enfrente a un rival que a mí me encanta como juega al fútbol. Creo que ha sido en esta temporada el equipo más regular en la muestra del fútbol de ataque. Es un equipo de muy buen nivel”.

Sobre la alternativa a Camacho comunicó que “manejamos alternativas no sólo en cuanto a jugadores sino también en cuanto a sistemas con respecto a la baja de Camacho. Tenemos la alternativa de jugar con José Rodríguez, Recio de mediocentro, acercar a Fornals, 4-3-3… En cualquier caso vamos a acertar porque todos los chicos están en buena disposición “.

Míchel, en un partido con el Málaga de esta temporada. Foto: LaLiga

Jaime Latre, el colegiado

El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta (San Sebastián, Guipúzcoa), un feudo inaugurado en 1992, con capacidad para 32.768 espectadores. El colegiado del encuentro será Jaime Latre, del Comité aragonés.

En lo que va de campaña, ha dirigido a la Real Sociedad en una ocasión, fue en la victoria por tres a dos ante Osasuna en Anoeta. Al Málaga, por su parte, le ha dirigido en otra ocasión, fue en la jornada inaugural en la que el conjunto malagueño igualó a uno también ante Osasuna.

Declaraciones de los entrenadores

Eusebio Sacristán comparecía el viernes al término del entrenamiento ante los medios de comunicación. El entrenador de la Real Sociedad afirmó que en este último tramo de La Liga “vamos a centrarnos en acabar bien la temporada y ganar estos dos partidos. El mejor regalo que podríamos hacer a Mikel”. Respecto al rival del domingo señaló que “el Málaga CF es un equipo muy bueno y se encuentra en un gran estado anímico”.

En cuanto al descarte de Agirretxe en la convocatoria Eusebio subrayó que “me encantaría que volviese Agirretxe, pero tengo que pensar en lo mejor para la Real. Está en una recuperación progresiva”. Sobre el sustituto de Zurutuza en el once no dejó clara su idea argumentando que “Zubeldia y Granero han alternado esa posición, pero también tenemos las opciones de Markel, Gazta o Canales”.Por último, el técnico vallisoletano arengó a la afición para que vaya a Anoeta: “Estamos con la ilusión y ganas de que el final sea brillante. Es bonito que toda la energía de todos se una el domingo.Todos juntos”

Por su parte, Michel Gonzalez señaló que “tenemos enfrente a un rival que a mí me encanta como juega al fútbol. Creo que ha sido en esta temporada el equipo más regular en la muestra del fútbol de ataque. Es un equipo de muy buen nivel”.

Sobre la alternativa a Camacho comunicó que “manejamos alternativas no sólo en cuanto a jugadores sino también en cuanto a sistemas con respecto a la baja de Camacho.Tenemos la alternativa de jugar con José Rodríguez, Recio de mediocentro, acercar a Fornals, 4-3-3… En cualquier caso vamos a acertar porque todos los chicos están en buena disposición “.

Convocatorias

Eusebio Sacristán ha dado a conocer la lista de convocados, de la que se han quedado fuera los lesionados Carlos Martínez, Mikel González y David Concha. Se han quedado fuera por decisión técnica Markel Bergara, Imanol Agirretxe, Ander Bardají y Gaztañaga, y quien tampoco estará por sanción es David Zurutuza.

La lista de convocados la forman: Rulli, Toño, Zaldua, Odriozola, Raúl Navas, Iñigo,Elustondo, Yuri, Illarramendi, Zubeldia, Granero, Canales, Xabi Prieto,Oyarzabal, Vela, Juanmi, William José, Bautista.

Míchel González también ha dado a conocer la lista de convocados, de la que se quedan fuera los lesionados Roberto Rosales, Zdravko Kuzmanovic, Duda, Adalberto Peñaranda, Bakary Kone y Juanpi Añor, además del sancionado Camacho. Ontiveros, por su parte, jugará con el equipo filial.

La lista de convocados del Málaga CF es la siguiente: Kameni, Demichelis, Mikel, Llorente, Juankar, Michel Santos, Charles, Chory, Boyko, Recio, Rica, Sandro, Jonny, Miguel Torres, Luis Hernández, José Rodriguez,Pablo Fornals.​

Posibles onces