El dilema de Vela. Foto: Óscar Alonso / VAVEL

Carlos Vela está en un buen momento de forma. El mexicano marcó ante el Sevilla por segundo partido consecutivo, también vio puerta hace dos jornadas contra el Granada, y ya acumula 9 goles en la Liga Santander. Ambos tantos han llegado cuando el equipo más lo necesitaba, en esta recta final de lo más reñida, y han servido para que la Real haya obtenido 4 de los últimos 6 puntos posibles. Necesarios, y mucho, para no descolgarse de Athletic y Villarreal.

Vela atraviesa ahora un pico, uno más en otra temporada llena de altibajos del mexicano. Esa parece la tónica que marca sus campañas, año sí y año también. Tiene fases en las que desaparece, está apático, y desespera hasta al seguidor txuri-urdin más fiel, pero su calidad es indiscutible y cuando está entonado, el equipo lo agradece. Ofrece un plus.

No obstante, el futuro del mexicano en la Real no está nada claro. Tiene otro año de contrato y la pelota está en el tejado de la dirección deportiva realista...¿Qué hacer con él? El club debe decidir el rumbo a seguir: Venderlo ahora, o retenerlo otro año y dejar que se marche gratis.

Vela no parece estar por la labor de renovar. "Un año de contrato y terminar. Más claro no puedo ser", dijo en abril. No es eso lo que quieren escuchar los aficionados realistas, y menos en un temporada como esta, muy irregular y con episodios polémicos como su ausencia en un entrenamiento tras salir de fiesta en Madrid. Sí ha indicado, por el contrario, querer jugar con la Real en Europa en su último año de contrato y terminar su periplo en Donostia de la mejor manera posible.

Para ello, para finalizar su etapa, o por lo menos el curso, de la mejor manera, quedan dos partidos de vital importancia ante Málaga y Celta. Y ahí debe demostrar Vela si verdaderamente quiere cumplir su último año de contrato. De su rendimiento dependerán gran parte de las aspiraciones europeas de Real, y también la decisión del club respecto a su futuro inmediato.